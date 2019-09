A cirkusz folytatódik! Berki Krisztián újra feljelentette Puzsér Róbertet

Belföld

A főpolgármesteri székért harcoló izomceleb ügyvédje az M1 stúdiójában jelentette be, hogy két esetben is feljelentést tett a kritikus ellen. Karácsony Gergely is meg volt hívva, ám ő valamiért nem jelent meg – számol be a Ripost.

Berki Krisztián ügyvédje, dr. Szilágyi Roland az M1 péntek reggeli műsorában vendégeskedve árulta el, hogy ismét feljelentették Puzsér Róbertet a rendőrségen, a becsület csorbítására alkalmas kifejezések használata miatt – tudatja a portál.

A háborút még a kritikus kampányvideója váltotta ki, amiben 6 percen át ócsárolta Berkit, egészen konkrétan ragacsos mosléknak nevezte. Az izomceleb azt is sérelmezte a stúdióban, hogy amikor a felvétel előtt összefutott Puzsérral, a megmondóember egyszerűen elfelejtett neki köszönni. Vagy talán nem is akart: „Én itt ültem már, Puzsér úr megérkezett. Nem sikerült neki köszönnie! Szerintem a legelső emberi tulajdonság, hogy ha bemegyek egy helyre, akkor köszönök. Én érdekes módon mindenkinek tudtam köszönni, pedig nem ismerek mindenkit személyesen” – magyarázta Berki.

Az egykori focivezér, akinek támogatottsága a legfrissebb adatok szerint jelenleg 2%-on áll azt is bejelentette, hogy teljes programját csak a véghajrában, október 1-jén fogja ismertetni. Nem véletlenül vár addig: „Amíg a főpolgármester-jelöltek egymással marakodnak, és egymás sározása, becsmérlése folyik, addig nem hiszem, hogy ebben a bulvárrengetegben az én programom vinné e a teljes figyelmet. Október elsején, amikor a többi jelölt már kellőképp izgulni és félni fog, akkor előjövök a teljes programommal” – harangozta be Berki, aki előzetesen ingyenes közösségi közlekedést és parkolási reformot ígért.

Az M1 stúdiójába várták Karácsony Gergelyt is, ám ő valamiért nem jelent meg a műsor felvételén. Berki szerint az idegesség, a feszültség miatt nem jön el, a vetélytársaival nem hajlandó leülni, pedig szeretne elindulni egy választáson, szeretne ott lenni, képviselni embereket – írja a Ripost.

