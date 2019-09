A magyar építőipar nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő

Belföld

MTI ,

A magyar építőipar nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően jól teljesít – kommentálta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken publikált adatait.

A KSH adatai szerint az építőipari termelés volumene júliusban 32,9 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, a júniusihoz képest pedig 9,6 százalékkal bővült a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján.

Az államtitkár a tárca pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a magyar építőipar nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően jól teljesít. Bár még nem állnak rendelkezésre a pontos júliusi adatok minden uniós tagállamból, az eddigi információk alapján elmondható, hogy míg a hazai ágazati termelés a 2010-es átlaggal összevetve 86 százalékkal bővült, uniós szinten csak 6,4 százalékkal. A magyar teljesítmény a visegrádi országokéval összevetve is kiemelkedő, hiszen a Magyarország után a sorban következő Lengyelországban is csak 29,7 százalékos volt a bővülés. A 2014-es adatsorokkal összevetve is hasonló tendencia rajzolódik ki, a hazai ágazat az öt évvel ezelőttihez képest 75,5 százalékkal bővült, míg uniós szinten a növekedés csak 11,7 százalék volt.

A kedvező adatokban tükröződnek az otthonteremtést, a lakáspiacot támogató kormányzati intézkedések, valamint az is, hogy a magyar pályázók sikeresen használják fel a kohéziós forrásokat – sorra valósulnak meg a komoly, nagy méretű infrastrukturális jellegű beruházások szerte Magyarországon -, továbbá az állami beruházások szerepe is jelentős – mondta az államtitkár.

Az adatokat részletezve elmondta, hogy az épületek építése 32,2 százalékkal, míg az egyéb építményeké 34,1 százalékkal bővült éves szinten. Az épületeknél a lakó-, kulturális és ipari épületek építése, az egyéb építményeknél az út-, vasút- és közműépítések eredményezték a növekedést.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány kiemelt figyelmet fordít és jelentős forrásokat biztosít a családok támogatására. Célja az, hogy a gyermekvállalásnak ne legyen anyagi akadálya, így például ne okozhasson gondot, hogy a családnak nincs megfelelő otthona. Ezt szolgálja a kedvezményes lakásáfa bevezetése, valamint a családvédelmi akcióterv keretében kibővített családi otthonteremtési kedvezmény (csok) is.

Hozzátette, idén már bőven látszódnak ennek eredményei, hiszen az első fél évben 6472 lakást vettek használatba Magyarországon. Kiemelte, hogy az év első felében az új építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma éves szinten közel 1 százalékkal, 18 227-re emelkedett.

Az államtitkár szerint az építőipari ágazat teljesítményét mutató statisztikák ugyanúgy bizakodásra adnak okot, mint a korábban nyilvánosságra hozott makrogazdasági adatok, melyek szerint a GDP a második negyedévben 5,1 százalékkal – az uniós átlag négyszeresét meghaladóan – nőtt, a nemzetgazdasági beruházások volumene pedig 18,8 százalékkal emelkedett – idézte fel.

