A nap képe: Én vagyok Batman!

A Denevérember jellegzetes jelét vetítik egy épület falára Brooklynban a képregénykarakter indulásának 80. évfordulója alkalmából.

A Sötét Lovag először a Detective Comics 27. számában tűnt fel 1939-ben, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend a szuperhősrajongók körében. A megemlékezés napján világszerte több nagyvárosban is feltűnt a Batmant hívó fényjelzés, ezeknek a közelében pedig többen is magukra öltötték Bruce Wayne jelmezét, hogy így tisztelegjenek a köpenyes igazságosztó öröksége előtt.