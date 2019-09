A nap képe: Függő játszma

Külföld

Jack Chandler slackliner egy igazi adrenalinfüggő kalandor. Ha felfedez két egymással szemben álló magas pontot képtelen ellenállni a kísértésnek, hogy egy kötelet keresztbe feszítve küzdje le a köztes távolságot.

Valami hasonló érzés foghatta el az extrém sportolót akkor is, amikor megpillantotta Skóciában azt a 49 méter magas bazaltpillért, ami méreteiből adódóan évszázadokon át segítette a hajósok tájékozódását. Az Old Man of Storr egy különös természeti képződmény, melyet ősi vulkáni tevékenységek hoztak létre évmilliókkal ezelőtt.