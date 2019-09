A nap képe: LóHáton

Külföld

Akár azt is mondhatnánk, hogy dobott egy hátast ez a póni, mely láthatóan nagy élvezettel hempereg a legelőn, a Frankfurt közelében levő Wehrheimben. A játszadozó patást az sem zavarta, hogy társai nem szálltak be a „buliba”. Az izlandi pónik bár önfejűek és néha makacsok, de értelmesek és szelídek. Ráadásul képes négyütemű járásmódban is menni, ami a lovasnak rázkódás nélküli lovaglást tesz lehetővé. Ebben a járásmódban egy láb mindig a talajon van, nincsen lebegő fázis.