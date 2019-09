A temetésre békét köt Csilla és L.L. Junior

Extra

Pénteken helyezik végső nyugalomra a hároméves kisfiút, Dávidkát, aki szombaton tragikus körülmények között hunyt el.

Mint arról beszámoltunk, L.L. Junior és exe, Csilla komolyan egymásnak feszült a tragédia miatt, most azonban úgy tűnik, legalább a temetés idejére békét kötnek egymással. L.L. Junior az exét hibáztatja közös fiuk, Dávidka haláláért, és Lacikát, nagyobbik fiukat még a szörnyű baleset estéjén el is vitte édesanyjától.

A forrongó indulatok ellenére a szülők egyvalamiben egyetértenek: mindketten szeretnék megadni a végtisztességet imádott kisfiuknak, ezért úgy döntöttek, hogy a pénteki temetés idejére fegyverszünetet tartanak. Teszik mindezt már csak azért is, mert a hatéves Lacika is ott lesz a Fiumei úti sírkertben, az egyébként is összezavarodott gyermeket pedig nem akarják még nagyobb traumának kitenni – írja a Ripost.

„Ügyfelem nem szeretne semmiféle botrányt, csupán méltó módon el szeretné búcsúztatni a kisfiát. A temetésnek a gyászról, és nem a jogi csatározásról kell szólnia, ezért Csilla részéről semmi akadálya annak, hogy normálisan, kulturált módon viselkedjen. Ebbe beletartozik az is, hogy – ha a másik oldal is partner ebben – Junior mellett áll majd a temetésen” – mondta el a lapnak Csilla ügyvédje, dr. Horváth B. Gábor.

