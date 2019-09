Annyira menő a magyar zsaruk instája, hogy a gyorshajtók könnyebben kifizetik a büntetést

Extra

Holló Bettina ,

Rövid idő alatt 25 ezer követője lett az Instagramon a magyar rendőrségnek. Gál Kristóf szóvivő elárulta a Lokálnak, hogy volt akinek annyira megtetszett a police_hu oldal, hogy a gyorshajtásért kapott büntetést is könnyebben kifizette. Szeretnék felhívni a figyelmet arra is, hogy csak indokolt esetben hívják a segélyhívót, ne azért mert valakinek leégett a haja, vagy mert a madár felrepült a fára.

A hivatalos honlapjuk mellett már jó ideje használják a közösségi médiát, a Facebookot és a Twittert. Hogy jött az Instagram?

A rendőrségnek célközönség a gyerek, a felnőtt, és az idős korosztály is, de mindenkit más-más fórumon tudunk megszólítani. A honlapon a rendőrség hivatalos nyelvét használjuk, míg a Facebookon már könnyedebb a stílus, de itt a posztok főképp baleset- és bűnmegelőzésről szólnak. Három éve regisztráltunk fel Twitterre, és az volt az első platform, ahol a nyakatekert szavakat mellőzve, tegeződve, laza stílusban szólítottuk meg az embereket. Amikor a gyorskorcsolyázó Liu tesók megnyerték a téli olimpiát, akkor kiírtuk, hogy „ehhez a gyorshajtáshoz mi is gratulálunk”. Felrobbant az internet, és innentől kezdve tudtuk, hogy ez egy nagyon jó irány. Ezért is gondoltunk rá, hogy kellene egy Instagram is, hisz az most nagyon menő, sokakat érhetünk el azon keresztül.

Mi a céljuk vele?

Nos legfőképp az, hogy mi is emberek vagyunk, és hogy bármily hihetetlen, olykor még humorunk is van. Sokan vagyunk és sokfélék, senkit ne tévesszen meg az egyenruha. De a munkánk is nagyon sokszínű, hisz ott vagyunk földön, vízen, levegőben, és közben bűnt üldözünk, megszakítunk, megelőzünk, elfogunk, ellenőrizzük és segítjük a közlekedést, sőt még a határt is őrizzük. Vannak lovaink, kutyáink és számtalan különböző járművünk. Ezt a nagyon színes, sokszor átláthatatlannak tűnő kavalkádot szeretnénk egy kicsit bemutatni, közelebb hozni, érthetőbbé tenni. De persze mint az összes felületünkön, itt is cél a baleset- és bűnmegelőzés, valamint a példaértékű, tanító jellegű történetek bemutatása.

Milyenek a visszajelzések?

Abszolút pozitívak. Volt, aki azt írta, hogy mióta követi az oldalunkat, megjött a kedve ahhoz, hogy rendőr legyen. De volt olyan is, aki a munkánkat látva egy fokkal könnyebben fizette be a gyorshajtásért kapott csekket.

Színésznek tanult, és négy évig dolgozott is a szakmában. Utolsó színdarabjában egy nyomozót alakított, ekkor jött meg a kedve a pályamódosításhoz. A két szakmája az Instagramon azonban találkozik.

Valóban, hiszen vannak videós tartalmaink, amelyekben magam is szívesen szerepelek. Ilyenkor azt érzem, hogy a színészi képességeimet valamelyest a rendőrség szolgálatába állíthatom.

A tudakozó száma 11800, és nem a 112

Évente 5 millióan hívják a 112-t, amiből 4 millió nem valós segélykérés. A 112-t csak akkor kell hívni, ha rendőrre, mentőre vagy tűzoltóra van szükségünk, és nem az alább olvasható esetekben, amelyek egytől egyig megtörténtek.