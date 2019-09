Az Örömódával ünnepelt Berki

Belföld

Óriási az öröm Berki Krisztiánék háza táján, ugyanis hivatalossá vált, hogy a kigyúrt testű celeb is ringbe száll ötödmagával a főpolgármesteri címért – írta a Ripost.

Berki az Instagramjára feltöltött videóval köszönte meg a rengeteg aláírást támogatóinak mindezt az Örömóda aláfestésével. Felesége, Berki Mazsi is dagad a büszkeségtől, ő egyenesen a nappalijukból töltött fel egy ujjongó felvételt a közösségi oldalra.

– A számokat még nem tudom, de azzal hívtak fel, hogy hivatalossá vált az indulásom a főpolgármesteri székért. Azt üzenem a kihívóimnak, hogy számolgathatnak nyugodtan, de az X-eket úgyis én fogom begyűjteni – mondta óriási magabiztossággal Berki Krisztián a Ripostnak. Később üzent ellenfeleinek:

„Először is szeretnék gratulálni kollégáimnak, Karácsony Gergelynek, Puzsér Róbertnek és Tarlós Istvánnak, hiszen nekik is sikerült a várva várt 5 ezer aláírást összegyűjteniük. Mindannyian főpolgármester-jelöltek vagyunk, de csak egy maradhat! Tudom, hogy könnyebb lenne nélkülem, de azt is tudom, hogy tudják, én meg tudom csinálni, de előre szólok: ha lesz vita, én ott leszek, hiszen a Forma-1 sincs Ferrari nélkül, vita sincs Berki nélkül!”

