Beindult a mémgyártás! Furcsa kamerája miatt cikizik az új iPhone-t – Fotók!

Az Apple szeptember 10-én megtartotta szokásos őszi bemutatóját, ahol rengeteg csúcsmodern eszközt, többek között legújabb iPad, Apple Watch és iPhone termékeiket sorakoztatták fel. A legnagyobb reflektorfényt viszont ezúttal is az okostelefonok kapták, amelyek közül kiemelkedett az iPhone 11 Pro furcsa kinézete miatt.

Az internet népének szokás szerint beindult a fantáziája, és a telefon hátlapján lévő három kameralencse furcsa látványáról rengeteg mém született. Volt aki egyenesen egy kókuszdióhoz, bowling golyóhaz vagy épp fidget spinnerhez hasonlította nagyon leleményesen.

Someone said that iPhone 11 resembles coconut #iPhone11 pic.twitter.com/hOinrDhmXT — OGA JOHN BOSCO (@johnboscokomedy) September 10, 2019

Wonder if I'd get as many strikes with the iPhone tho #AppleEvent pic.twitter.com/Vi7p6cDpMe — Jo-Anne Rowney (@JoAnne_Rowney) September 10, 2019

For the FIRST time in my LIFE….*wait for it*…I WANT an IPHONE! I mean the thing can double up as a stove too! #TimCook #AppleEvent #iPhone11 😁 😜 #iPhone pic.twitter.com/5PYBxNI5ja — BlackBallPen (@dinanodamano) September 10, 2019

Special feature of the new iPhone 11 #AppleEvent pic.twitter.com/f3QHxG42yA — Akanimoh Osutuk (@OsutukAkanimoh) September 10, 2019

This is what u look like if u take a picture with iphone 11 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/Vu2qxDQcvo — 𓂔 (@Shehriful) September 10, 2019