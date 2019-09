Bekapcsolódunk a baden-württembergi villamosított autópálya projektbe

Belföld

Magyarország bekapcsolódik a németországi Baden-Württembergben az autópályák villamosításával kapcsolatban folytatott projektbe – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerdán Stuttgartban, a tartomány fővárosában.

Az úgynevezett e-Highway – villamosított autópálya – kísérleti projektben autópályák felett felsővezetéket építenek ki, amelyek révén áramszedővel felszerelt hibrid teherautók menet közben tölthetik fel akkumulátoraikat.

Magyarország “bekapcsolódik ebbe a baden-württembergi nagyprojektbe” – mondta a miniszter stuttgarti látogatása első napján az MTI-nek telefonon adott nyilatkozatában.

Felidézte, hogy júniusban plenáris ülést tartott a magyar-baden-württembergi vegyes bizottság Budapesten. A Theresa Schopper tartományi államminiszterrel, a Zöldek politikusával közösen vezetett budapesti ülést újabb “gyümölcsöző megbeszélések” követték az innováció motorjaként számon tartott tartomány fővárosában – mondta Palkovics László.

Mint mondta, a Budapesten beindult folyamatokat tovább kell vinni és újakkal is ki kell egészíteni. Hozzátette, hogy elsősorban az innováció és a kutatás területén vizsgálták a további együttműködés lehetőségeit. Intenzíven tárgyaltak energetikai ügyekről is, például az elektromos árammal előállított hidrogén mint úgynevezett köztes energiahordozó hasznosításáról, ami a magyar nemzeti energia stratégiában is helyet kap majd.

Palkovics László kutatóintézetek és nagyvállalatok vezetői mellett politikai vezetőkkel is találkozott, köztük Thomas Strobl tartományi miniszterelnök-helyettessel, a kormány belügyekért, digitalizációért és a migrációval kapcsolatos ügyekért felelős miniszterével, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) Baden-Württemberg tartományi szervezetének elnökével, és Wolfgang Reinharttal, a párt tartományi törvényhozási (Landtag-) frakciójának vezetőjével.

