Berki: Karácsony tőlem is lopott

Belföld

Lokál ,

Berki Krisztián most azért rágott be Karácsony „Tejföl” Gergelyre, amiért az szerinte lopja az ötleteit. Vasárnapi kampánya során ugyanis a celeb választási programjának egyik elemével próbálta népszerűségét emelni Karácsony.

Az eseményen, egy dunai állóhajón olyan újabb ígéret is elhangzott a bukott zuglói polgármestertől, mint az ingyenes BKV-közlekedés. Nos, úgy tűnik, ez a téma sokadszorra kerül elő a kampány során ugyanis éppen ugyanezzel robbant be Berki Krisztián is már augusztusban – írja a Ripost.

Berki azonban csakúgy mint eddig, most sem hagyta magát, és alaposan kiosztotta a saját kerületét sem ismerő Karácsonyt a Facebookon.

– Karácsony Gergely nemcsak Puzséréktól lopott, hanem tőlem is. Hirtelen azzal kezdett kampányolni, hogy 14 év alatt ingyenes lesz a BKV. Bár azt nem mondta el, hogy miből, de én azt is elmondtam, hogyan tenném mindenki számára ingyenessé a BKV-t. Látjátok, mennyire igaz a régi mondás: aki hazudik, az csal, aki hazudik az lop! Ne feledjétek, az eredeti festmény mindig többet ér, mint a másolat! – írta közösségi oldalára a szintén főpolgármester-jelölt Berki Krisztián.

Berki drogtesztre hívta Puzsért A kölcsönös feljelentések után tovább folytatódott az ellenzéki cirkusz, Puzsér ugyanis azzal vádolta Berkit, hogy kokainozik. Az izomceleb ezért úgy döntött, közös drogtesztre hívja a nagyszájú humoristát. – Az igaz, hogy korábban használtam testépítésre szteroidokat, de nem élek drogokkal vagy tudatmódosítókkal! Ha Puzsér úr azt állítja, hogy én kokainhasználó vagyok, akkor azt szeretném, ha együtt elmennénk egy drogtesztre, amit mindketten megcsináltatnánk – mondta a celeb a Ripostnak.

További cikkek: