Berki közös drogtesztre hívja Puzsért

Belföld

Lokál ,

Újabb szintet lépett az ellenzéki cirkusz! A főpolgármesteri székért harcoló izomceleb drogtesztre hívja Puzsér Róbertet, amiért a harsány megmondóember azzal vádolta meg őt, hogy kokainozik – írja a Ripost.

Egymás érik a feljelentések a rendőrségen. Ennek oka, hogy Puzsér Róbert ész nélkül mocskolódik a főpolgármesteri székért folytatott kampányában. A harsány megmondóember több Facebook posztjában is azzal vádolta meg Berki Krisztiánt, hogy drogfogyasztó. De nem ez az egyetlen vétke Puzsérnak. A napokban egy hatperces videót is közzétett „Hat bűnöző egy személyben” címmel, amelyben szinte bunkósbottal csapkodja Berkit. Bűnözőnek, ragacsos mosléknak nevezi, sőt még Krisztián kislányát is a szájára veszi.

Ebből lett elege Berkinek, aki immáron két feljelentést is tett a rendőrségen ellenfele ellen. A Ripost ennek kapcsán megkereste Berkit, aki hívásunkkor éppen ügyvédjénél volt.

„Való igaz, hogy két esetben is feljelentést tettünk Puzsér Róbert főpolgármester-jelölttel szemben a becsület csorbítására alkalmas kifejezések használata miatt” – kezdte lapunknak dr. Szilágyi Roland. „Berki Krisztián visszautasítja, hogy bármikor is köze lett volna kábítószerhez. A továbbiakban is Puzsér Róbert minden hasonlóan igazságtartalommal nem bíró kijelentései ellen fel fogunk lépni a jog eszközeivel. Annyi feljelentést teszünk, ahány jogsértést tapasztalunk” – mondta az ügyvéd.

Berkinek ennél is jobb ötlete támadt Puzsér leszereléséhez: egy „közös sétára” invitálja ellenfelét.

„Az igaz, hogy korábban használtam testépítésre szteroidokat, de nem élek drogokkal vagy tudatmódosítókkal! Ha Puzsér úr azt állítja, hogy én kokainhasználó vagyok, akkor azt szeretném, ha együtt elmennénk egy drogtesztre, amit mindketten megcsináltatnánk. Akár kézen fogva is hajlandó vagyok erre, a „Sétáló Budapestjében”. Sőt, hogy lássa kivel van dolga, még az intézményt, sőt az orvost is ő választhatja meg. Ja, és a cechet is én állom, mert nálam mindig van cash! – nyilatkozta lapunknak a főpolgármester-jelölt.

További cikkek: