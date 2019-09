Berki Krisztián bejelentkezett a főpolgármesteri vitára – Videó!

Belföld

Lokál ,

Miután az izomceleb bejelentette, hogy több mint 10 ezer aláírást sikerült összegyűjtenie, egy új videóban gratulált majd hadat üzent az ellenfeleinek. Még a főpolgármesteri vitára is bejelentkezett – írja a Ripost.

Berki Krisztiánnak is sikerült összegyűjtenie az 5 ezer ajánlást, így már ő is hivatalos főpolgármester-jelölt. Berki legújabb videójában gratulált az ellenfeleinek, de egyúttal kemény üzenetet is küldött nekik: „Először is szeretnék gratulálni kollégáimnak, Karácsony Gergelynek, Puzsér Róbertnek és Tarlós Istvánnak, hiszen nekik is sikerült a várva várt 5 ezer aláírást összegyűjteniük. Mindannyian főpolgármester-jelöltek vagyunk, de csak egy maradhat! Tudom, hogy könnyebb lenne nélkülem, de azt is tudom, hogy tudják, én meg tudom csinálni, de előre szólok: ha lesz vita, én ott leszek, hiszen a Forma-1 sincs Ferrari nélkül, vita sincs Berki nélkül!”

Ferrari nélkül nincs Forma 1, Berki nélkül nincs vita! #bb #berkibudapestert #fopolgarmesterleszek Közzétette: Krisztian Berki #aberki – 2019. szeptember 10., kedd

Időközben azt is kisorsolták, hogy milyen sorrendben lesznek a nevek a szavazólapokon. Tarlós István az első helyen, utána Berki Krisztián következik, Karácsony Gergelynek az utolsó, az ötödik hely jutott. Szegényt még az ág is húzza – számol be a Ripost.

Az Örömóda is megszólalt Berki Krisztiánnál! Újabb hírrel jelentkezett

A főpolgármesteri székért harcba szálló izomceleb tegnap jelentette be, hogy közel 10 000 ajánlást sikerült összegyűjtenie. Ma friss hírekkel jelentkezett – számol be a Ripost.

Néhány hónappal ezelőtt sokan nem fogadtak volna arra, hogy az ingyenes budapesti közlekedést és kedvezményes parkolást ígérő Berki Krisztián közelebb kerül a főpolgármesteri székhez, mint egy újabb valóságshow főszerepéhez – tudatja a portál.

A Ripost beszámolója szerint az izomceleb azonban bekeményített, 16 napon keresztül járta a várost, hogy szeptember 10-ig megszerezze a fővárosiaktól a szükséges 5000 ajánlást. Ez idő alatt persze nemcsak olyanokkal találkozott, akik kiálltak mellette, voltak, akik kabarénak tartották a törekvéseit. Berki azonban nem csüggedt, rácáfolt a kétkedőkre!

Hétfő kora délután egy Instagram-videóban táncra perdülve tudatta, hogy sikerült összegyűjtenie a főpolgármesteri jelöltséghez szükséges ajánlásmennyiséget, sőt, közel a dupláját, közel tízezret! A főváros honlapján kicsivel később közzétett határozat szerint az október 13-ai voksoláson Tarlós István lesz az első a szavazólapon. A kormánypárti főpolgármestert a celeb Berki Krisztián, a Munkáspárt vezetője Thürmer Gyula, a független Puzsér Róbert és az ellenzék közös jelöltje, Karácsony Gergely követi – írja a portál.

Kedd reggelre a Nemzeti Választási Iroda honlapján is megjelent Berki adatlapja. Az izomcelebből lett politikust telefonon kereste meg a Ripost, aki elmondta, hogy ő már tudja, hogy hivatalosan is elfogadták a leadott ajánlóíveit.

„A számokat még nem tudom, de azzal felhívtak, hogy hivatalossá vált az indulásom a főpolgármesteri székért. Azt üzenem a kihívóimnak, hogy számolgathatnak nyugodtan, de az X-eket úgyis én fogom begyűjteni„ – jelentette ki a Ripostnak a tőle megszokott magabiztossággal.

Bár további stratégiájáról egyelőre hallgat, az Instagramon megjelent egy az eddigi kampányát összefoglaló videó, amelynek aláfestő zenéje az Örömóda. Alighanem nem véletlen a dalválasztás: Berki szemlátomást elégedett a teljesítményével.

További cikkek: