Berki Krisztián: Karácsony nemcsak Puzséréktól lopott, hanem tőlem is

Berki jól odavágott a bukott zuglói polgármesternek. Szerinte Karácsony lopja az ötleteit – számol be a Ripost.

Karácsony „Tejföl” Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt egy dunai állóhajón ismertette választási programját vasárnap – immáron sokadszor. Az eseményen olyan újabb ígéret is elhangzott a bukott zuglói polgármestertől, mint az ingyenes BKV közlekedés. Nos, úgy tűnik, ez a téma sokadszorra kerül elő a kampány során ugyanis éppen ugyanezzel robbant be Berki Krisztián is már augusztusban – írja a portál.

Ezt nem hagyta szó nélkül Berki. Alaposan odavágott Karácsonynak, mert úgy érzi Karácsonynak nincs saját ötlete: „Karácsony Gergely nemcsak Puzséréktól lopott, hanem tőlem is. Hirtelen azzal kezdett kampányolni, hogy 14 év alatt ingyenes lesz a BKV. Bár azt nem mondta el, hogy miből, de én azt is elmondtam, hogyan tenném mindenki számára ingyenessé a BKV-t. Látjátok, mennyire igaz a régi mondás: aki hazudik, az csal, aki hazudik az lop! Ne feledjétek, az eredeti festmény mindig többet ér, mint a másolat!” – írta a főpolgármester-jelölt.

Tarlós István a Kossuth Rádióban reagált Karácsony „programjára”. A főpolgármester kábításnak, blöffnek minősítette Karácsony osztogatásról szóló ígéreteit – írja a Ripost.

