Bohóckodik az ellenzék a klímaváltozással

Szerdára hívott össze rendkívüli ülést az ellenzék a klímaváltozás ügyében. Azonban a klímaügyről szóló korábbi – szintén általuk kezdeményezett – vitán sem vettek részt, helyette az utcán vandálkodtak. Dömötör Csaba államtitkár szerint csupán silány kampányfogás a klímaügy előrángatása.

2018. december 12-én az ellenzék kezdeményezésére vitáztak volna a kormánypárti és ellenzéki honatyák az éghajlatváltozásról. Csakhogy délelőtt az ellenzék botrányt csinált a Parlamentben, majd az utcán folytatták a randalírozást, ezért nem is vettek részt az általuk kezdeményezett vitanapon.

Az ellenzék utcai ámokfutása és színészkedései ellenére az ülést akkor megtartották, mert a Fidesz–KDNP képviselői részt vettek rajta. Ennek megfelelően a vitán csak kormánypárti politikusok szólaltak fel. Mindezt látva rejtély, hogy az ellenzék mit szeretett volna elérni a tegnapra összehívott újabb rendkívüli klímaügyi üléssel.

– Számunkra fontos a környezet védelme – reagált az ellenzék tegnapi akciójára Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Kiemelte: sokkal fontosabb kérdés ez annál, mint hogy az ellenzék üres kampányakcióvá silányítsa.

– Megszokhattuk, hogy ha kampány van, az ellenzék különböző parlamenti vitanapokat kezdeményez. Most is ezt tették a klímavédelem ügyében. Teljesen egyértelmű, hogy egy komolytalan kampányakcióról van szó. Mindenekelőtt azért, mert az ellenzék ugyanebben a témában egyszer már kezdeményezett parlamenti vitát. Azon a Fidesz-frakció és a kormány tagjai is részt vettek, de az ellenzéki képviselők végül nem jelentek meg – tette hozzá Dömötör Csaba.

A Fidesz szerint az ellenzék tavaly december 12-i akciója bizonyítja, hogy a mostani kezdeményezésük komolytalan. A kormánypárt emlékeztetett, hogy a korábbi, hasonló ügyet tárgyaló parlamenti ülésen csak a Fidesz–KDNP képviselői vettek részt, az ellenzékiek nem.

