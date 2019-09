Borzalmas állapotok a Colosseum tövében! Ezt tették a migránsok a környékkel

Az olasz kormánynak látszólag nagy gondot okoz az országban tartózkodó illegális bevándorlók féken tartása, ennek ellenére újból megnyitották a kikötőket az Afrikából érkező migránsoknak. A talán legszimbolikusabb olasz emlékmű környékén azonban már most áldatlan állapotok uralkodnak.

Az Il Giornale nevű tekintélyes olasz lap beszámolója szerint Róma egyik leglátogatottabb nevezetessége, a Colosseum melletti parkban illegális tábort hoztak létre a migránsok. A látványosságtól néhány méterre fekvő park most úgy néz ki, mint ha egy brazil nyomornegyed lenne. A táborban elsősorban afgán, bangladesi és pakisztáni migránsok laknak. Az olasz lap munkatársai beszéltek egy már régebben ott élő afrikai migránssal, aki azt mesélte, hogy az új lakók miatt elkeseredett, és legszívesebben visszatérne hazájába, ám erre nincs pénze. Egy pakisztáni migráns pedig arra panaszkodott, hogy a többiek folyton meglopják – számol be a Colosseum szépségéhez méltatlan körülményekről a Ripost.

