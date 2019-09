Borzalmas! Láncra vert, megkínzott gyerekeket találtak egy iszlám iskolában

Háromszáz, láncra vert gyerekre bukkantak rendőrök egy iszlám iskolában Nigéria főleg muzulmánok lakta északi részén – adta hírül pénteken a helyi rendőrség szóvivője.

A Kaduna városában csütörtök este végrehajtott rendőrségi rajtaütésében őrizetbe vették a névleg korániskolaként és javítóintézetként működő intézmény tulajdonosát és hat tanítóját.

A több mint háromszáz, minden jel szerint súlyosan bántalmazott gyermek közül a legfiatalabbak csupán ötévesek. Az embertelen és megalázó körülmények között tartott áldozatok közül néhányan azt mondták, hogy tanítóik megerőszakolták őket.

House of Horror in Kaduna! Police rescue over 300 chained inmates in alleged Islamic School …See Photos

Among the inhabitants were children who confess to be abused homosexually, while elderly say they subjected to daily recitation of the Holy Quran and prayers with torture. pic.twitter.com/RBXs4evBZY

— Citizens of Nigeria(Official) (@FRNcitizens) September 27, 2019