Bővül az agrárberuházások támogatása

Új kamattámogatási lehetőséggel és kibővített garanciaprogrammal bővül a mezőgazdasági beruházások ösztönzése – jelentette be az agrárminiszter hétfőn Budapesten.

Nagy István közölte, hogy a tárca 100 milliárd forintnyi beruházási hitelhez nyújt kamattámogatást kis- és középvállalkozásnak minősülő és elsősorban mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó mezőgazdasági termelőknek, valamint erdészeti célú beruházást megvalósító, mezőgazdasági termékeket feldolgozó vállalkozásoknak.

A miniszter hozzátette, hogy 2022-ig, vagyis 3 évvel meghosszabbították az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) és az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund, EIF) együttműködését, így további 125 milliárd forintnyi hitelhez férhetnek hozzá az agrárvállalkozók.

Nagy István az Agrárminisztérium (AM) sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a pályázati tapasztalatok alapján a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban erős a fejlesztési igény. A magyar gazdálkodók 2010-hez képest 2018-ban 40 százalékkal többet, 336 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, 2019 első fél évében pedig meghaladta a 17 százalékot a beruházások növekedési üteme. Erre a ciklusra az uniós támogatások lassan kimerülnek, a következő időszak pályázatai pedig leghamarabb 2022 végére jelenhetnek meg, a beruházási lendület ugyanakkor nem törhet meg a magyar agráriumban, ezért hirdette meg az agrártárca a beruházási hitelekhez kapcsolódó kamattámogatást – hangsúlyozta a tárcavezető.

A miniszter a kamattámogatás feltételeit részletezve ismertette, hogy a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházásoknál a támogatott beruházási hitelek legnagyobb hitelösszege beruházásonként és ügyfelenként 1,3 milliárd forint lehet. A mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz vagy -forgalmazáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházásoknál legfeljebb 2 milliárd forintos hitelhez lehet kamattámogatást kapni. A legalacsonyabb hitelösszeg 3 millió forint.

A kamattámogatás legfeljebb 100 milliárd forint beruházási hitelállományhoz kapcsolódhat, ezen belül a szántóföldi növénytermesztés erő- és munkagépeihez kapcsolódó hitelek állománya nem haladhatja meg a 30 milliárd forintos alkeretet.

A kamattámogatás kiterjed gép- és technológia beszerzésre, építéssel járó beruházásra, valamint ültetvénytelepítésre vonatkozó beruházási hitelekre egyaránt.

A kamattámogatás mértéke az ügyleti kamat 80 százaléka, de legfeljebb 2 százalékpont évente.

A hitelintézetek a következő hetekben kezdik meg a támogatott hitelek kiajánlását. A pénzintézetek által kért biztosítékok hiánya esetén a hitelfelvételt külön ügylet keretében ugyancsak támogatott díjon keresztül az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezessége is segíti.

Nagy István elmondta, hogy 2022-ig, vagyis 3 évvel hosszabbították meg az AVHGA és az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund, EIF) együttműködését, így ennek köszönhetően összesen csaknem 125 milliárd forintnyi hitelhez férhetnek hozzá az agrárvállalkozók. A 2016-ban kötött megállapodás szerint az AVHGA uniós forrásból, a COSME program (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises; vállalkozások, kis- és közepes vállalkozások versenyképességéért program) keretében vállalhat garanciát a gazdálkodók fejlesztési hiteleire. A COSME-AVHGA program nem minősül állami támogatásnak, így nem akadályozza a részvételt további kedvezményes hitelprogramokban.

Az AVHGA ügyvezető igazgatója szerint az agrárvállalkozók fejlesztéseit nehezíti, hogy a mezőgazdaságban a beruházások sokkal költségesebbek, a kezességvállalásra pedig sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint más ágazatokban, és az uniós támogatások sem egyenletesen érkeznek. Herczegh András hozzátette, hogy az AVHGA és az AM támogatásai ugyanakkor kiszámíthatóak és hosszú távra tervezhetők, a COSME viszontgarancia-programja több ezer gazdálkodónak jelenthet segítséget. Az AVHGA ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón szorgalmazta a mezőgazdaság versenyképességének további ösztönzését, és az agrárhitelezések bővítését.

