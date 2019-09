Bryan Adams: Csodás közönség voltatok

Extra

Holló Bettina ,

Egyedülálló koncertélményben volt része annak, aki szombat este kilátogatott a Skandináv lottó 20. születésnapja alkalmából szervezett Szuperkoncertre.

A rajongók már déltől megkezdték a gyülekezést, 18 órakor a Wellhello, 20 órától pedig a kanadai világsztár, Bryan Adams lépett fel. A Hősök terétől a Bajza utcáig több mint hetvenezer ember ünnepelt, ez volt az elmúlt hét év legtöbb érdeklődőt vonzó koncertje. Sorra csendültek fel az ismertebbnél ismertebb slágerek, köztük a Summer of 69, a Straight from the Heart, vagy a legfrissebb, Ed Sheerannel közösen írt Shine A Light, amit mindenki torkaszakadtából énekelt. A bulit nemcsak a közönség, hanem Bryan Adams is nagyon élvezte, több videót és fotót is készített, nem győzött betelni a rajongók szeretetével. „Gyönyörűek vagytok”, „Imádlak Budapest”, „Csodás közönség voltatok” – ilyen, és ehhez hasonló mondatokkal fejezte ki, hogy mennyire jól érezte magát. Az év legnagyobb szabadtéri koncertje több részletében is egyedülálló elemeket tartalmazott. Az 500 négyzetméteres színpad mellett ugyanis 550 négyzetméteres LED-világítás tette teljesebbé a vizuális élményt, a hangerőről pedig a több mint 200 hangfal gondoskodott.