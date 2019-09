Köszönjük Tarlós! Budapest a legélhetőbb város

Extra

Újabb óriási elismerés a magyar fővárosnak! – Budapest lett a kelet-európai régió legélhetőbb városa. Nagy fölénnyel előztük meg Prágát és Moszkvát is. Amióta Tarlós István a főpolgármester, azóta folyamatosan fejlődik a város, sorra kapja a kitüntető címeket. Ráadásul Budapest további csúcsokra tör: 700 milliárd forint értékű elfogadott fejlesztési projektje van.



Budapest a kelet-európai régió “legélhetőbb városa” a neves brit gazdasági szaklap, az Economist testvércége, az Economist Intelligence Unit (EIU) felmérése szerint. Az EIU idén is 140 nagyváros életminőségét vizsgálta 30 pontból álló szempontrendszer alapján, így a politikai és társadalmi stabilitás, a közbiztonság, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra és a környezet, valamint az infrastruktúra szemszögéből. Bécs az elérhető 100 pontból 99,1 pontot kapott, így az osztrák főváros lett idén is a legélhetőbb városa a világnak. Londont, New Yorkot és Párizst például a bűncselekmények magas száma húzta le a top tízes listáról. Budapest pedig több mint 90 ponttal lett a kelet-európai mezőny legjobbja, nagy fölénnyel leelőzve Prágát és Moszkvát!

Európa legjobb úti célja is a fővárosunk

Egy év eleji felmérés szavazásán Budapest nyerte el a legjobb úti cél díját. A European Best Destination (EBD) felmérése szerint ugyanis a magyar fővárost jelölték meg a legtöbben, mint olyan úti célt, ahova a legszívesebben utaznak, és amire a leginkább kíváncsiak a turisták.

„A kormány és a főváros vezetése elkötelezett amellett, hogy Budapestet élhető, szerethető és egészségesen fejlődő várossá tegye” – jelentette ki korábban Tarlós István.

Az „Európa legjobb úti célja” díj azért különösen fontos, mert kiérdemléséhez a világ minden tájáról érkező, több tízezer utazó szavazata volt szükséges – mutatott rá a főpolgármester, majd azt mondta: a kivételes elismerés – mint ahogy azt az EBD turisztikai szervezet a díj elnyeréséről szóló tájékoztató levelében írta – „tíz év munkájának a gyümölcse, ez idő alatt Budapest Európa egyik legvonzóbb és legjobb életminőségű városa lett, amely befektetőket, vállalkozásokat és utazókat vonz a világ minden részéről”.

A versenyben Budapest győzelme egyértelmű volt, a magyar főváros több szavazatot kapott, mint Párizs, Athén, London vagy akár Firenze.

Elégedettek a budapestiek Tarlóssal

„A budapestiek elégedettek Tarlós Istvánnal, aki 9 éve vezeti a várost. A bérek és a gazdaság is növekszik. Tarlós Istvánnak vannak eredményei. Ezzel szemben Karácsony Gergelyt számos kellemetlen ügy kíséri Zuglóból” – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezérigazgatója az M1-en. Hozzátette: Tarlós István főpolgármesterről az az imázs él az emberekben, hogy képes a városvezetésre. Ugyanezt Karácsony Gergelyről még az ellenzéki szavazók sem feltétlenül gondolják. A Nézőpont legfrissebb közvélemény-kutatása szerint őrzi masszív többségét a Fidesz–KDNP a pártok népszerűségi versenyében, ugyanis a szavazatok 53 százalékát szerezné meg egy aktuális választáson.

Amerikaiaknak a Duna királynője

Nemrég az American Airlines fedélzeti magazinja is Budapestet ajánlotta úti célként. A lap a Duna királynőjének nevezte a magyar fővárost, és úgy vélik évről évre egyre csábítóbb a turisták számára. Ezt támasztotta alá a Magyar Turisztikai Ügynökség is a Lokálnak. – Az elmúlt években egyre népszerűbb úti cél Magyarország és Budapest az amerikaiak körében. 2018-ban az általuk eltöltött vendégéjszakák 12 százalékkal nőttek a tavalyi évhez képest, és a növekedés idén sem állt meg. 2019 első 5 hónapjában a múlt év azonos időszakához képest közel 10 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk.

Második aranykorát éli Budapest – se szeri, se száma a fejlesztéseknek

Sokak szerint Budapest a második aranykorát éli. Szinte soha nem látott fejlődés jellemzi a fővárost, se szeri, se száma a fejlesztéseknek, felújításoknak. Évtizedes csúszás után 2014-ben adta át Orbán Viktor és Tarlós István a 4-es metrót, jelenleg a 3-as metró felújítása tart, az északi szakaszt márciusban adta át a főpolgármester. Ezen kívül megújultak az 1-es, a 3-as és a budai fonódó villamosok, de a BKV-kishajók (újra)indulása és a reptéri buszjárat elindulása is a Tarlós-érához köthető.

Ezen kívül konszolidálták a BKV-t, emelték az ott dolgozók bérét, folyamatosan újítják a közlekedési vállalat gépparkját (több száz busz, 36 új Solaris troli, 47 új CAF villamos). A MOL Bubi kerékpárkölcsönző mellett 100 kilométer új kerékpárút épült, 10 000 fát ültettek és 2700 P+R parkolót hoztak létre. Rendeletben szabályozták a taxizást, megszüntetik a repülőtéri zajszennyezést. Budapest csatornázottsága és a szennyvíz-tisztítása csaknem elérte a száz százalékot. Felújították a fürdőket. Megújult a Széll Kálmán tér, a Margitsziget, az állatkert és a műjégpálya is. Budapest idén elnyerte Európa sportfővárosa címet is. A fejlődés pedig nem áll meg, hiszen Tarlós István nemrég bejelentette: Budapestnek már 700 milliárd forint értékű elfogadott fejlesztési projektje van. A jövőben megújul többek között a Blaha Lujza tér, a Lánchíd és környéke, a ferihegyi gyorsforgalmi út, folytatódik a 3-as metró felújítása és a Liget-projekt is.

