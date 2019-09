Budapest fejlődéséből kerületünknek is ki kell vennie a részét!

Budapest XV.kerület

Fehér György ,

Tarlós István főpolgármesternél járt dr. Pintér Gábor, a XV. kerületi Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje. Természetesen szó esett a kerületünkről is.

Személy szerint önnek milyen a viszonya a fővárossal?

Alpolgármesterként, a XV. kerületet érintő hivatalos ügyekben eljárva, nemegyszer tárgyaltam a fővárosi vezetéssel. Összességében egy konstruktív és a problémák megoldására koncentráló vezetést ismertem meg. Az gondolom, sikerült kialakítani egy olyan munkakapcsolatot, amely a kerület érdekében is sikeressé teheti az elkövetkező időszakot.

Tarlós Istvánnal folytatott beszélgetésükkor szóba került az Erdőkerülő és a Zsókavár utca felújítása is. Hogyan áll most a kényes ügy?

Mint ismeretes, korábban Németh Angéla polgármester megpróbálta a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a két borzasztó állapotú útszakasz felújítására vonatkozó igényét. Javaslatait azonban nem vették napirendre, hiszen az ezzel kapcsolatos döntéseket nem a közgyűléshez kell először benyújtani. A főváros és a kerület együttműködése nem éppen kedvező akkor, ha valaki még a közgyűlési szabályokat sem tartja be. Persze a nap mint nap kátyúkat kerülgető autósokon ez nem segít. Polgármesterré választásom után elsőként fogom kérni a régóta esedékes útszakaszok rendbetételét, magas színvonalú felújítását. Természetesen a megfelelő eljárási rend keretében.

Megválasztása után milyen fejlesztések várhatók a következő években?

Budapest a következő években jelentős fejlődés előtt áll, melyekből a XV. kerületnek is ki kell vennie a részét. Számos fejlesztés nem képzelhető el a főváros és a kormány együttműködése nélkül. A M3-as metró nemcsak Káposztásmegyer felé lesz meghosszabbítva, Rákospalotán is lesz egy megállója. A metró nagyon régi vágya a lakosságnak, mindent meg fogok tenni azért, hogy megkapja a kerület. Az M3-as autópálya mellett élőkre is gondolva befejeződik a zajvédő fal tervezett kiépítése. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk, ha megépülne az a korszerű uszoda, amely mindenkinek örömére és megelégedésére szolgál. Sajnos azt tapasztaltam, hogy a kerület vezetése most sem az itt élőkkel foglalkozik. A Németh Angéla irányításával létrejött ellenzéki szövetséget leginkább az alkalmatlanság és a tehetetlenség jellemzi, mi ezzel szemben békés építkezést szeretnénk. Jómagam a választópolgárokkal szeretnék szövetséget kötni, annak érdekében, hogy otthonunk, lakóhelyünk gyarapodjon, fejlődjön, épüljön. Minden támogatást meg fogok adni a kerületben élőknek, hiszen a kerületünk többet érdemel!