Csodát tett a szeretet! Összegyűjt Zentének a 700 millió

Hihetetlen összefogás és óriási szív – ez kellett ahhoz, hogy néhány hét alatt sikeresen összegyűljön 700 millió forint az izomsorvadásban szenvedő másfél éves Zente gyógykezelésére.

„Nagyon-nagyon köszönjük nektek! Még egyszer. Ezerszer. Életünk utolsó pillanatáig! Csodásak vagytok” – posztolta Tóth Krisztina, Zente édesanyja szerda délelőtt. Közölte, sikerült a lehetetlen, az óriási összefogásnak köszönhetően Zente megkaphatja a különleges amerikai génterápiát. A kicsi és szülei valósággal versenyt futottak az idővel, hiszen már csak februárig, a másfél éves fiúcska második születésnapjáig lett volna idejük összegyűjteni a 700 millió forintot az amerikai génterápiára. A kezelést ugyanis csak kétéves korig kaphatják meg a kicsik. Mint ismert, Zente az SMA-1 nevű izomsorvadásos betegséggel küzd, amely halálos kimenetelű. Korábban itthon is kapott gyógykezeléseket – amelyek a magyar társadalombiztosítás által támogatott több száz milliós vakcinákat tartalmaztak –, ám az amerikai génkezelés után meggyógyulhat. Erre kellett a 700 millió forint, amely szerda reggelre gyűlt össze. Az anyuka arról is írt, hogy ezentúl csak az utaljon az alapítvány számlájára, aki segítené Zentét a további rehabilitációban és segédeszköz vásárlásában. Arra is felhívta a figyelmet, hogy több SMA-val élő magyar kisgyerek és felnőtt is szívesen veszi a támogatást.

Fruzsi kutya is kerekesszékes

Zentét a mindennapokban szülei és tacskója, Fruzsi támogatják. A kutyus februárban bénult le, azóta ő is, akárcsak kis gazdája, kerekesszékkel közlekedik.