Csukás István: A gyerekekben van a varázs és a csoda, ők a jövő

Pósa Lilla ,

Csukás István nappalijába lépve Pom Pom, Süsü és Gombóc Artúr fogad minket. A 83 éves író, költő elárulta a Lokálnak, hogy lassan elkészül a Süsü folytatásával, ahol a kedvenc egyfejű sárkányunk fia az űrbe megy és hétfőn, szerdán és pénteken király lesz. A Nemzet Művésze arról is mesélt, hogy milyen sokat jelent neki Budapest, és mai napig nem tud betelni azzal, hogy a város milyen gyönyörű.

Mikor találkozhatnak a nézők Süsü új kalandjaival?

Örömmel jelentem, én már lassan készen vagyok az összes résszel, ha minden a tervek szerint halad, jövő karácsonykor már látható is lesz a tévében. Úgy érzem, hogy ez a három rész egy szép kerek történetet ad ki. Nemrég pedig kiadták a Süsü-bélyegeket, amivel úgy érzem, hogy a figurám belépett a halhatatlanok közé.

Néhány részletet is hallhatunk?

Egy keveset csak, de igen. Arra gondoltam, hogy Süsü fia, Süsüke és a kis királyfi most oda mennek, ahova mindenki vágyik. Az űrbe! Egy szétrobbant bolygó után nyomoznak, és összeszedik a darabkáit. Mikor az összes megvan, akkor elnevezik Boldogság Bolygónak, a lakók pedig hálából megválasztják őket királynak. Süsüke hétfőn, szerdán és pénteken lesz a király, a kis királyfi pedig kedden, csütörtökön és szombaton, a vasárnap pedig szünnap. Persze lesz még rengeteg meglepetés, de nekem ez a kedvenc fordulatom. Ez nagyon szép és boldog befejezés. Azt szeretném sugallani vele, hogy a világot össze kell tartani, és ezt csak a gyerekek tudják megtenni. Ők a jövő, bennük van minden varázs és csoda, ami kell!

Miért fontos, hogy legyenek meséink?

Az egyik oka ennek a nyelv. A gyerekeknek az anyanyelvüket azért kell ízig-vérig megismerni, mert azzal tudják a világot a magukévá tenni. Segít nekik eligazodni a világban. Van benne minden, amivel a kicsik a hétköznapokban is találkozhatnak a születéssel, halállal, csodákkal és ezeket át tudják tenni a saját kis világukba. A mese az „emberré válásunk” legjobb és legszebb eszköze.

Generációk szerették a meséit. Mi a titok?

Az, hogy egyforma szenvedéllyel, egyforma színvonallal kell írni a kicsiknek és a felnőtteknek is. Sosem írtam félkézzel a meséket! Még egy titok, hogy bele kell képzeljük magunkat a helyükbe. Mikor annak idején a Keménykalap és krumpliorr című filmet forgattuk, az operatőr azt mondta, guggoljunk le, és nézzük meg milyen a világ gyerek szemmel, mert a felnőttek elfelejtik. Hát újra rájöttünk, hogy milyen nagy, olykor félelmetes és mókás minden. A gyerekek például az embernek csak az orra likába látnak be!

Mi a meséi legfőbb üzenete?

Mikor már rájöttem, hogyan kell írni a meséket rögtön elhatároztam, hogy csupa derűs dolgokat fogok adni a gyerekeknek. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy minden gyerekbe annyi életörömet kell belegyömöszölni, hogy az kitartson 80–100 éves koráig. Ami örömet, derűt, vidámságot ki tudok magamból csiholni, azt mindet nekik adom. Úgy érzem, hogy két szárnyam van, az egyik a vers, a másik a mese, és szépen repülök velük.

Úgy tudom a fővárosról is nagyon sok verset írt. Milyen emlékek jönnek elő először?

Tizennyolc évesen az isten háta mögül, Tarhosról kerültem fel Budapestre, és azonnal beleszerettem. Meg akartam ismerni, mint egy gyerek az új játékát. Felszálltam az egyik végállomáson és le a másikon. A kettes villamos vonalát többször is bejártam, habzsoltam a látványt. Imádtam a Gellért-hegyet és a hidakat is, de az egyik kedvenc helyem a fővárosi állatkert lett. Lenyűgözött már akkor, és azóta is. Ráadásul úgy érzem a város is szeret engem, hiszen díszpolgár lettem, és a figuráim is fellelhetőek szerte Budapesten. Boldog voltam itt mindig. Szerelem marad ez nekem már örökre.