Curtis: Krisztivel összekovácsolt minket az elmúlt időszak

A nagysikerű NőComment! című talkshowban hétről hétre négy ismert nő és egy férfivendég boncolgat hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Dobó Kata, Kovács Patrícia, Osvárt Andrea, Hadas Kriszta és eheti férfi vendégük, Curtis beszélgettek többek közt a rapper rehabilitációjáról, feleségéről és kisfia születéséről.

Curtis élete teljesen megváltozott az elmúlt egy évben. A rapper drogproblémáit Majka hozta nyilvánosságra, aki ezután szólóban folytatta a zenélést. A zenész is próbálta felépíteni önálló karrierjét, de fellépéseit sorra mondta le, végül pedig szerelem, Kriszti is elhagyta. Curtis ezért januárban, önszántából egy hathetes rehabilitáción vett részt. Azóta nem nyúlt a droghoz, új dalokat írt, megházasodott, és megszületett kisfia, Doni. A kemény hónapokról és jelenlegi állapotáról a NőComment! eheti adásában vallott.

“Szerintem most érkeztem meg arra a helyre, ahol jól érzem magam. Végre önálló produkcióval is ki tudok lépni a színpadra. A magam ura vagyok, és azt csinálhatom, amit én igazán szeretek” – kezdte Curtis, aki kitért Majkával való kapcsolatára is.

“Tíz évig együtt dolgoztunk. Megkérdőjelezhetetlen amit együtt elértünk. Jó formán többet voltunk együtt, mint a csajainkkal. Igazából arra haragszom, amit csinált. Ez nem tartozott senkire, de tudom, hogy megbánta ezt az egészet. (…) Ez egy olyan dolog, amiből komolyabb bajom is lehetett volna, börtönbe is kerülhet az ember” – mondta a 30 éves rapper, aki legjobban mégis attól félt, hogy a lemondott koncertek és drogbotránya miatt a közönség is elhagyja őt. Szerencsére nem így lett, a rehabilitáció után pedig új dalokkal tért vissza, platinalemeze lett, és az egész nyarat végig koncertezte.

A sok pozitív változás mellett azonban kábítószeres múltja a mai napig kísérti őt. “Aki ilyen szinten fogyasztott tudatmódosító szereket, annak mindig is figyelnie kell erre. Vannak olyan emberek, helyszínek, amiket ha látok már az ugrik be” – folytatta.

A zenész ennek ellenére január óta tiszta, ami Krisztivel való kapcsolatára is jó hatással van. “Ő az első számú nő és ember az életemben. Nem gondoltam volna, hogy létezik ilyen kapcsolat. Ha magamból indulok ki, én ezt nem bírtam volna ki. Ki akarna egy ilyen rossz narkóssal együtt lenni? Ő viszont mindig reménykedett. Mai napig sírva fakad, hogy ő ezért imádkozott mindig, hogy így legyünk. Büszke rám, és el sem hiszi, hogy így alakult. (…) Nagyon szerelmes vagyok a feleségembe. Összekovácsolt minket az elmúlt időszak. Feltétel nélkül bármit megtennék érte” – tette hozzá Curtis.

A kisfiam egy csoda

Curtis kisfia, Doni augusztus elején született meg. A zenész pedig egyenes szerelmes gyermekébe. „Ez egy csoda. Pelenkázok, fürdetek, mindent csinálok. Szeretem ezt az egészet, amiben vagyunk. (…) A kisfiam világra jöttével egy jobb Széki Attila is született.”

A talkshow teljes adását vasárnap 17 és 22 órakor láthatják a nézők a Spektrum Home-on.

