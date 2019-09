Dj Dominique barátai hátrányos helyzetűeket szórakoztatnak

Extra

A ’90-es évek elejétől indult az a kezdeményezés, hogy minden évben rendeznek egy eseményt, amely a szeretetről, az elfogadásról a jótékonyságról szól. Idén szeptember 26-án szórakoztató rendezvénnyel készülnek a Papp László Budapest Sportarénába, amely felső tagozatos illetve középiskolás korú fiatalokat szólít meg a társadalmi integráció nevében. Ezután pedig az esti órákban egy koncerttel szórakoztatják a felnőtt és szép korú vendégeket. Ez lesz a 25. Dj Dominique és Barátai Jótékonysági Nap.

szeptember 26-án, csütörtökön az alábbi programokkal várják az érdeklődőket:

13:00-15:30-ig társadalmi integrációs érzékenyítő-, és sport programokkal készülnek a szervezők, 19:30-21:30 között pedig jótékonysági koncerten szórakozhat a közönség. A kora délutáni eseményen bemutatják az egészséges fiataloknak a sérült fiatalok életét, lehetőségeit úgy, hogy mindent ki tudjanak próbálni, személyes tapasztalaton keresztül tudják átérezni a sérültek életét. A délutáni program házigazdája Máté Roland, aki maga is egy betegség miatt veszítette el a lábát. Lesz még kerekes székes vívás és kosárlabda, ülő röplabda, a Gördülő Tánccsoport bemutatója, kerekes székes asztali tenisz, Boccia játék és kutyás bemutató.

A délutáni sporteseményen részt vesznek paralimpiai sportolók, ép sportolók és ismert közéleti személyek. Az integrációs program végén koncerttel kedveskednek a megjelenteknek: Opitz Barbi, Burai Krisztián és a Margaret Island lép fel. Rövid átállás után a szép korú vendégeket várják, ahol Vincze Lilla, Balázs Klári, Korda György, Csongrádi Katalin, Csonka András, Delhusa Gjon szórakoztatja a közönséget. A nap minden programja ingyenesen látogatható, ám regisztráció szükséges.

Dj Dominique, az ismert rádiós műsorvezető és lemezlovas elárulta, hogy idén már a 25. jótékonysági eseményt szervezik meg, céljuk az, hogy kizökkentsék a hétköznapok szürke világából a hátrányos helyzetű embereket:

– Nagy álmom vált valóra, hiszen megkaptam a Papp László Budapest Sportarénát. Eddig huszonkét alkalommal szerveztem gyerekeknek és kétszer időseknek ilyen eseményt, amely élményt nyújt nekik. Ilyenkor a fellépő, a sportoló, a zenész és színész látja, hogy kinek adományoznak, kiknek lépnek fel. Ebben az esetben az adományozás az, hogy élményt kapnak. Húsz százalékig beengedünk egészséges embereket is, de ők ajándék fejében léphetnek be, amelyet a rászorulók kapnak. Ám ezen kívül gyűjteni is fogunk a hátrányos helyzetű személyeknek, ezeket később nagy ünnepségek keretei között adjuk át. Az együttműködés lényege, hogy a fogyatékos családokat szórakoztassuk, és csatlakozzanak éttermek, mozik, szabadulószobák vezetői is, és adjanak belépőjegyeket a részükre. Nemzeti összefogást szeretnék, ami nem kerül nagy költségbe, de a rászorulóknak annál nagyobb ajándék. Az átadó ünnepségek során is élményt adunk, és kiosztjuk ezeket a felajánlásokat. Akkor majd Csepregi Éva, Esztergályos Cecília és Zalatnay Sarolta is szórakoztatja a közönséget. Sokan álltak mellénk: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a KézenFogva Alapítvány, a Férfiak Klubja, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság. Rengeteg szakmai segítséget kapok a KézenFogva Alapítványtól, akinek arcával, az életvidám, kerekes székes lánnyal, Ujpál Dalmával is találkozhatnak az érdeklődők személyesen a rendezvényen. Továbbá a tavalyi, Férfiak Klubja által szervezett Gránit Oroszlán Példakép Díjátadón a Közéleti kategória győzteseként fogalmazódott meg bennem, és mondtam is el a beszédemben, hogy 2019-ben ismét megszervezem a Dj Dominique és Barátai Jótékonysági Napot.

