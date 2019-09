Döbbenetes! Megfenyegették a zuglói fideszes jelöltet

Belföld

Lokál ,

Megfenyegették, hogy “el lesz intézve” a Fidesz XIV. kerületi önkormányzati képviselő-jelöltje, Borbély Ádám. A fiatal politikus közösségi oldalán számolt be az incidensről, ahol arról is ír: megtette a feljelentést és nem fél azoktól, akik meghátrálásra akarják kényszeríteni őt – számol be a Ripost a 888.hu cikke alapján.

Borbély Ádámot ismeretlenek azzal fenyegették meg, hogy “el lesz intézve”, ha olyan dolgokba szól bele, “amibe nem kellene”. A fideszes politikus azonban annak ellenére is eltökélten folytatja a választási küzdelmet, hogy nem csupán veréssel fenyegették meg, hanem letépték plakátjaikat, levágták a kerületben kihelyezett molinóikat – írja a lap.

Borbély Ádám a közösségi oldalán írta meg, hogy megtette a szükséges intézkedéseket a rendőrségen, miután ismeretlen számról érkező fenyegető hangvételű hívást kapott. A fiatal politikus egyébként a Fidelitas budapesti elnöke, aki nem rejti véka alá véleményét Zugló polgármesteréről sem. Véleménye szerint Karácsony Gergely Zuglóban nap mint nap bizonyítja alkalmatlanságát. Szavai szerint “öt év alatt leamortizálta a kerületet, a pénzek kezeléséhez nem ért (…), sorra érik a parkolási botrányok.”

A “Budapest nem cirkusz!” címmel indított kampány sajtótájékoztatóján Borbély hozzátette, hogy: „De mit is várunk egy olyan alkalmatlan polgármestertől, aki Észak-Pesten keresi Csepelt, aki Törökország fővárosát Isztambulban keresi, és aki ellentmondásba keveredik saját aláírásával is” – számol be a Ripost.

A véleményét nyíltan vállaló Borbély már régóta vörös posztó a zuglói ellenzék szemében, akiknek nyilván nem érdekük, hogy Karácsony viselt dolgairól lehulljon a lepel, Borbély pedig folyamatosan szembesíti a kerületben folyó visszásságokkal a polgármestert és tárja nyilvánosság elé azokat – tudatja a portál.

