Egy év után válik Vasvári Vivien

Kiss Nóra ,

Alig egy év után véget ért Vasvári Vivien házassága. A luxusfeleség mindig is nyíltan beszélt a problémáikról, és arról, hogy szeretné, ha férje megváltozna. Fecsónak azonban ez nem sikerült.

„Úgy döntöttem, a Fecsóval való közös életünket lezárom. (…) Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben is embernek kell maradni, a méltóságunkat megőrizve. Minden erőmmel a gyerekeimre szeretnék koncentrálni, hogy ők minél kevesebbet észleljenek a változásból” – számolt be a válásról Vasvári Vivien közösségi oldalán. A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben szereplője egy év házasság után döntött úgy, hogy szakít kisfia, Edward édesapjával.

Vivi mindig is nyíltan vállalta, hogy vannak gondjai férjével, aki nem igazán vette ki a részét a család mindennapjaiból, és sokat járt bulizni is. „Próbálom rávenni, hogy ő is vegye ki a részét, de eddig nem sok sikerrel jártam. (…) Fecsó kéthetente el szokott menni a barátaival bulizni. (…) …pipa vagyok rá, hogy ilyenkor túl sokat iszik, és hajnali öt körül ér haza. Azután pedig egész nap alszik, és oda a közös családi napunk” – vallott korábban a Lokálnak a kétgyermekes édesanya.

Az üzletasszony a problémák ellenére igyekezett megmenteni házasságát, Fecsó azonban képtelen volt megváltozni. „Kapcsolatunk alatt többször is voltunk mélyponton, de én mindig harcoltam. Esélyt adtam annak, hogy együtt tudjunk élni, de be kellett látnom, nem megy. (…) A nyár elején is volt egy mélypont, amikor azt hittem, nincs tovább, mégis adtam még egy utolsó esélyt Fecsónak. Vártam, hogy megváltozzon, de nem sikerült” – mondta Vivi a Blikknek, aki a napokban szeretné a válást is elindítani.

