Éjjel-nappal üzemelő okosváros lesz a Ligetben

Belföld

Filipp Dávid ,

Éjjel-nappal igénybe vehető sportpályák és öltözők is lesznek a városligetben, miután Magyarország első okosvárosrésze jön létre 2023-ra a Liget Budapest Projekt Smart Liget koncepciójának köszönhetően – tudta meg a Lokál. Az Európában is egyedülálló megoldásoknak köszönhetően a városrész a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye lesz.

A Városligetben egyedülálló módon, online foglalható és 0–24 órában személyzet nélkül igénybe vehető sportpályákat és öltözőket telepítenek. Ez a szolgáltatás régiós szinten is egyedülálló fejlesztés lesz – tudta meg a Lokál a Liget Budapest Projekt sajtóosztályától. A Smart Liget tervezése során többek között a bécsi okosváros-fejlesztéseket vették alapul, és az ottani tapasztalatok alapján finomhangolták a városligeti megoldásokat.

Mint ismert a park teljesen autómentessé válik, megújuló erőforrásokat alkalmaznak a működtetéséhez, és a növényzetet is teljesen felújítják, így érik el, hogy a Városligetben gyakorlatilag nullára csökkenjen a károsanyag-kibocsátás, ezáltal a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre.

Applikációt is fejlesztettek a megújuló Városligethez, így a sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó információk egyaránt elérhetők lesznek okostelefonról. Ehhez az egész Ligetet lefedő wifihálózatot hoznak létre. Az új smart rendszer a vakok és gyengénlátók közlekedését, eligazodását is segíti, mert az akadálymentesítés kiemelten fontos a Városliget Zrt. számára.

2023-ig minden elkészül

– 2023-ig megnyílik az összes új intézmény, és a megnövekedett és megújított zöldfelületű park is teljes szépségében pompázik majd, így a megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz – mondta korábban Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Májusban Orbán Viktor miniszterelnök átadta az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ épületét, és elkészült a komáromi Csillagerőd épülete is. Nemrégen nyílt meg a felújított egykori Olof Palme Ház, bejárata előtt egy, a Városligetben újdonságnak számító Rózsakerttel. Még az ősszel birtokba vehetik a családok Budapest egyik legnagyobb és legkomplexebb játszóterét a Városligetben.

Autómentes liget

A park teljes autómentesítésével, megújuló erőforrások alkalmazásával és a növényzet felújításával a Városliget gyakorlatilag zéró emissziós zónává válik, így a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre. Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek.

„A Városliget megújításának egyik fő célkitűzése, hogy a park zöldfelületének rehabilitációja és gyarapítása mellett radikálisan csökkentse a közpark autóforgalmát, amely a mai napig óriási környezetterhelést jelent a Liget élővilágára nézve. Ennek első lépése a felszíni parkolás megszüntetése a Városliget peremén megvalósuló mélygarázsok építésével. A tervek szerint az Állatkerti körúton 700, a Hermina úton 275, a Dózsa György úton pedig 800 férőhelyes földalatti parkoló épül, az utóbbi kivitelezése június elején már elkezdődött az eddigi felszíni parkolóként működő területen, az Ötvenhatosok terén” – mondták lapunk megkeresésére.

Több millió turistával több

A Liget Budapest Projekt arról tájékoztatta a Lokált, hogy a beruházásnak turista csalogató hatása is van, ugyanis éves szinten milliósra tehető azon külföldiek száma, akik a megújuló Liget attrakciói miatt érkeznek majd Magyarországra. „A liget már most is 4,75 millió látogatót vonz évente. A Városliget látogatottsága konzervatív becslések szerint 6,5–7 millió látogatóra fog növekedni a Liget projektnek köszönhetően.” – írták.