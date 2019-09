Elegük lett a francia rendőröknek! Macron ellen tüntetnek

Külföld

Korábban már a Lokál is beszámolt a francia kormány és Emmanuel Macron elleni sorozatos tüntetésekről, amelyek a legtöbb esetben erőszakba torkolltak. Az országot sújtó válságból mostanra az embereket védő rendőröknek is elege lett, követeléseiket pontokba szedték és október másodikán ők is az utcára vonulnak.

Történelmi lépésre szánták el magukat a francia rendőr szakszervezetek: október másodikán az utcára mennek, tiltakozva Macron elnök kormánya ellen. Ez lesz a “Marche de la colere”, azaz a düh, a harag menete –számol be a Ripost az Actu17 információi alapján.

A bevándorlás oly mértékben megterhelte a szervezetet, hogy 2015 és 2018 között óta már nem kevesebb, mint 22 millió túlóra gyűlt össze, azaz ennyivel többet dolgoztak a rend őrei különböző ügyeken. Akkor Emmanuel Macron elnök megígérte, hogy öt év alatt 10 ezer új rendőrségi és csendőrségi állást hoznak létre, de ez a szolgálatban lévők terheit nem csökkentette. Tavaly 35 rendőr és 33 csendőr lett öngyilkos, az idén, nem hivatalos források szerint, már 48 – tudatja a Ripost.

A sajtóban közzétett felhívásuk szerint a munkakörülményeik általános javítását szeretnék elérni, beleértve a közlekedést, a lakáshelyzetet, gyermekeik felügyeletét, a visszavonult rendőrök védelmét, a büntető törvénykönyv módosítását, hogy az hatékony és kellően elrettentő legyen a bűnözők, valamint egy olyan törvényt, amely hosszú távon garantálja a magas színvonalú rendőri munkát és az ezt választók életútját – közli a portál.

A rohamosan növekvő gondokra eddig Christophe Castaner belügyminiszter mindössze azt jelentette be, hogy új telefonszámot hoznak létre pszichológiai támogatásra szoruló rendőrök számára. Kérdés, hogy október másodika után lesz-e ennél jobb ötletük – teszi fel a kérdést a Ripost.

