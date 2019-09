Elképesztő módszerek: tetőcsomagtartóba zárva szökött Angliába egy migráns

Külföld

Lokál ,

Egy brit pár franciaországi nyaralásukból hazaérve egy migránsra bukkant az autója tetőcsomagtartójában. Az illegális bevándorló feltehetőleg akkor mászhatott be, amikor kocsijukkal Calaisban parkoltak – számol be a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A brit házaspár már csak akkor vette észre a potyautast, amikor leparkoltak a házuk előtt Newburyben. Elkezdtek kipakolni a kocsiból, a feleség felnyitotta a tetőcsomagtartót és ijedtében felkiáltott – a kamera, a kutyaágy és a cipők mellett egy fiatal migránst is talált benne. A rendőrök kiérkezéséig a házaspár feltartotta a fiút, akiről kiderült, hogy egyiptomi származású és 17 éves, olvasható a The Sun cikkében, amiben egy videót is közzétettek az esetről – tudatja a V4NA.

A férj szerint a migráns akkor mászhatott be a csomagtartóba, amikor hazaindulásuk előtt a francia kikötővárosban, Calaisban éjszakáztak. Segítői is lehettek a fiúnak, mivel a csomagtartót kívülről zárták rá.

Egyre több illegális bevándorló érkezik a La Manche-csatornán keresztül az Egyesült Királyság területére. Múlt hét szombaton 54 migránst vett őrizetbe a brit határőrség az angliai Dover partjainál – írja a V4NA.

További cikkek: