Ellenzéki átverés: fenyegetőjével smúzol Karácsony

Tovább dagad Karácsony Gergely őszödi beszéde körüli botrány. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszél, hogy megfenyegette a családját Tóth Csaba zuglói MSZP-elnök. A kormánypártok szerint Karácsony alkalmatlan Budapest vezetésére.

A múlt héten robbant a kampány legnagyobb bombája: egy titkos hangfelvételen Karácsony Gergely többek között arról beszélt, hogy megfenyegette őt és családját Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő, a zuglói szocialisták elnöke. Ennek ellenére a két politikus közös fotókat posztolt a hétvégén a Facebookra és próbálták meggyőzni választóikat, hogy „barátságunk, szövetségünk sziklaszilárd, megingathatatlan”. A Ripost megjegyzi, hogy az elhangzott fenyegetések után a fotó nevetséges, hiszen Karácsony kiszivárgott őszinte pillanatában elmondta, hogy Zuglóban maffiaviszonyok uralkodnak, így a barátságos kép óriási, átlátszó szemfényvesztés.

A kiszivárgott felvételen Karácsony arról is beszél, hogy „ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak.” Sokak szerint így már érthető miért nem a zuglói polgármesteri székre pályázik Karácsony október 13-án, és miért erőlteti a főpolgármesteri ambíciókat, holott a felmérések szerint semmi esélye Tarlóssal szemben.

– Az elásnak Zuglóban kifejezés sem valami költői metafora – írta a Facebookon Várnai László volt LMP-s politikus, a Civil Zugló Egyesület képviselője, aki emlékeztetett Sápi Attila zuglói MSZP-s képviselő titokzatos eltűnésére három évvel ezelőtt. „A képviselő Tóth bizalmi embereként tudott eleget ahhoz, hogy érdemes legyen inkább elásni, mintsem hogy beszéljen” – állította Várnai.

– Gergő nekem is többször emlegette, hogy Tóthék megfenyegették. Engem, minket is többször megfenyegetett Tóth valamelyik embere, úgyhogy sosem kételkedtem Gergő állításában. Gergő az elmúlt években kifejezetten tartott Tóthtól, ezért engedett át minden általa is jól ismert korrupciós ügyet, ingatlaneladást, közbeszerzést, parkolást és hallgatott róluk akár a sír – tette hozzá Várnai, aki már 2017-ben azt mondta, hogy a „zuglói MSZP maffiaszerűen működik.”

Hollik István kormányszóvivő és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint is azt bizonyítja Karácsony Gergely őszödi beszéde, hogy az ellenzéki politikus alkalmatlan a főpolgármesteri posztra. Kocsis szerint Karácsony „még a saját háza táján sem tud rendet tartani, és teljesen mást mond a nyilvánosság előtt, mint zárt körben”.



Berki: Kukába Karácsonnyal!

Folyatódik az ellenzéki cirkusz. Szellemesen reagált Berki Krisztián ellenfele botrányára, az izomceleb szerint ugyanis még csak szeptember van, de máris vége (a) Karácsonynak. Berki egy videóban leszedi a karácsonyfát és kukába dobja. Berki ezután egy ásóval jelent meg Zuglóban. – Karácsony Gergelyék itt Zuglóban több fát vágtak ki, mint amennyit ültettek. De nem baj, én ezt is megoldom! Karácsony Gergelynek pedig üzenem: Ezt kell ásni Zuglóban, nem egymást! – mondta a celeb.

Nem fejlődik Zugló

Zugló nem tudott élni a fejlesztési forrásokkal, szinte mindenről lemaradt, mert Karácsony Gergely alkalmatlan polgármesteri feladatára – jelentette ki Rozgonyi Zoltán, a Fidesz–KDNP helyi polgármesterjelöltje, aki közölte, Karácsony Gergely összesen legalább 2,5 milliárd forintot hagyott elveszni azzal, hogy nem megfelelően készítette elő a pályázatokat, szabálytalan felhasználás miatt vissza kellett fizetni a kapott pénzeket vagy egyszerűen csak elügyetlenkedte az egész projektet.

Nem először szúrják hátba

Nem először szúrják hátba saját bizalmasai Karácsonyt. Nem sokkal a tavalyi választások előtt már kiszivárgott egy titkos hangfelvétel Karácsonytól: „Alapvetően az az érzésem, hogy a faszért hagytam magam rábeszélni erre a miniszterelnök-jelöltségre, mert sokkal jobb lett volna, ha el sem kezdem” – mondta az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, aki azután le is szerepelt a választáson, a Fidesz pedig ismét kétharmaddal győzött.

A legerősebb mondatok:

„Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (…) tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.”

„Az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást.”

„Horváth Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni.”

„Igaz, hogy (Tóth Csaba) megfenyegette a családodat?

Ne viccelj. Többször.”

