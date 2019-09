Eltűnt Karácsony őszödi beszéde az ellenzéki sajtóból

Belföld

Lokál ,

Mintha meg sem történt volna, egy szót sem találni a hazai balliberális propagandaoldalak felületein Karácsony Gergely őszödi beszédéről szóló hírekről.

Míg máskor egy-egy kiszivárgott felvétellel hetekig foglalkoznak a balliberális propagandisták, most a számukra is nagyon kínos felvételről inkább mélyen hallgatnak. Az Index-től a 444 nevű Soros-blogig, a 24-től a naponta hazugságokkal lebukó hvg-ig eltüntették Karácsony Gergely és a magyar baloldal megsemmisítő önleleplezését – írja az Origo.

Mint arról beszámoltunk, Karácsony Gergely, ellenzéki főpolgármester-jelölt csütörtökön kiszivárgott hangfelvételén MSZP-s és DK-s politikusokat minősít, fenyegetéseket és lopást is említ, valamint az ellenzéki együttműködés résztvevőivel vívott csatákról beszél.

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt a hangfelvételen többek között azt mondta, “ha vissza megyek Zuglóba, akkor engem elásnak, tudnék sztorikat mesélni” – emlékeztetett a szakértő, megjegyezve hogy itt bejön Kúria azon büntetőjogi határozata, amely kimondja, hogy a polgármester hivatalos személy, így kötelessége korrupciós bűncselekmények esetén feljelentést tenni.

A balliberális propagandaoldalak egyébként máskor hetekig el tudnak csámcsogni azon, hogy mit mondott itt-ott egy képviselő, míg most teljes hallgatásba burkolóztak. Mindez érthető is, mivel napnál világosabb lett mindenki előtt, hogy az ellenzéki oldalon maffiamódszerek uralkodnak, és a teljesen alkalmatlan Karácsony képtelen arra, hogy bármiben is ellenkezzen ezen körökkel. Világossá vált, ha ez az ellenzéki csapat kerülne Budapest élére, akkor a legfőbb cél a főváros szétlopása lenne – ismerteti az Origo.

