Energiahatékonyabban működnek a bíróságok

Az utóbbi években nagyon sokat tettek a bírósági épületek energiahatékony működéséért, ezért a bírósági szervezetek több elismerést is kaptak a Virtuális Erőmű Programban – mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke csütörtök reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió közös műsorában.

Az elnök elmondta, a program energiamegtakarításról szól. Aki csatlakozik, azt vállalja, hogy egyre kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, és egyre kevesebb villamos energiát használ fel.

Emlékeztetett: a magyar bírósági szervezetben 188 épület van és 12 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, miközben másfél millió ügyfél fordul hozzájuk.

A felújítások során arra törekednek, hogy a legmodernebb technológiákat használják, így megjelennek a tetőkertek és a napelemek is a modernizált bírósági épületeken. Ezzel párhuzamosan a digitális bíróságok is az energiahatékonyságot szolgálják – fűzte hozzá Handó Tünde. Elmondta, mintegy 4000 távmeghallgatás van mögöttük, ezek révén az ügyfelek is megtakaríthatták az utazás költségeit.