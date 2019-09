Évek óta kerüli a vitát Karácsony Tarlóssal – Videó!

Belföld

Lokál ,

Bár az ellenzéki roncsderbi egyik főpolgármester-jelöltjének bőven lett volna lehetősége, hogy vitázzon Tarlós Istvánnal, valamiért ezt az elmúlt egy évben sosem tette meg.

Zugló polgármestere a közgyűlési munka mellett a bizottsági feladatait is elhanyagolta. Tarlós István Karácsonnyal szemben az elmúlt közel 30 évben nyíltan megvívta a csatáit elődjével, Demszky Gáborral és a balliberális közgyűlési képviselőkkel szemben – írja a Magyar Nemzet.

„Köszönöm a szót. Csak nagyon röviden. Köszönöm Riz Levente polgármester úrnak a felszólalását. Természetesen visszavonom a javaslatomat, és örülök, hogy az egyébként szintén fővárosi tulajdonban lévő területet fejlesztendő projektünk is támogatást kapott. Köszönöm szépen a városvezetésnek, hogy korrigálta az eredeti előterjesztést” – mindössze ennyit mondott az elmúlt egy évben egyetlen – 2018. szeptember 26-i – fővárosi közgyűlési felszólalásában Karácsony Gergely.

A portál beszámol arról is, hogy Zugló polgármestere, a baloldal főpolgármester-jelöltje a tavaly augusztus 29. óta megtartott kilenc fővárosi rendes és rendkívüli ülésből mindössze ötön vett részt, négy alkalommal távol maradt. De amelyeken megjelent, azokról az ülésekről is általában a befejezésük előtt távozott. Karácsony Gergely az elmúlt 12 hónapban (2018-ban) sem vett részt vitában, csupán egy kevesebb, mint fél perces felszólalása volt.

Az erről készült felvételt itt nézheti meg!

Karácsony Tarlós István főpolgármesterrel budapesti ügyekben, kérdésekben született előterjesztések kapcsán az után sem ütköztette véleményét a közgyűlési tagok és az élő közvetítést nézők jelenlétében, hogy február 3-án, illetve június 26-án a Párbeszéd főpolgármester-jelöltjeként megnyerte először az MSZP jelöltjével, Horváth Csabával, majd a DK-s Kálmán Olgával és a momentumos Kerpel-Fróniusz Gáborral szemben az ellenzéki előválasztásokat. Négy közgyűlési ülésen is lett volna módja főpolgármester-jelöltként vitába szállni Tarlós Istvánnal valamint a kormánypárti polgármesterekkel és képviselőkkel, de nem tette.

Karácsony hasonló lelkesedéssel vett részt a fővárosi önkormányzat közbeszerzési bizottságának munkájában is. A testület 84 üléséből mindössze 16-ra ment el a 2014-2019 közötti ciklusban. Ezeken az üléseken is kerülte a konfliktusokat, általában mindent megszavazott, többek között azt a patkányirtással kapcsolatos közbeszerzést is, aminek kapcsán most csalást kiállt – ismerteti a Magyar Nemzet.

A jelenlegi főpolgármester ezzel szemben 1990 és 2010 között mind III. kerületi polgármesterként, mind a közgyűlési Fidesz-frakció vezetőjeként, valamint kihívóként számtalan esetben és fórumon vitába szállt elődjével, az SZDSZ-es Demszky Gáborral.

A fentiek ellenére a baloldal főpolgármester-jelöltje most mégis gyávasággal vádolja Tarlós Istvánt, hogy miért nem áll ki vele vitára. Karácsony az elmúlt hetekben számos levéllel bombázta a jelenlegi főpolgármestert, amelyekben mindig más feltételekkel, vagy azok nélküli vitára hívta. Karácsony vitakényszere odáig fajult, hogy az országfásítási program kezdő, illetve a 10 000 fát Budapestre program múlt hét pénteki margitszigeti záró eseményére Tordai Bence párttársát küldte el, hogy felelősségre vonja és mind verbálisan, mind fizikailag provokálja Tarlós Istvánt.

A baloldal főpolgármester-jelöltjének kijelentései és akciói okán Tarlós István főpolgármester leszögezte: előbb a kihívóinak kellene vitázniuk, ezért az ő feltétele az, hogy legyen Karácsony-Puzsér vita. Szerinte a független induló Puzsér Róbert kész kiállni Karácsonnyal. A főpolgármester elképzelése szerint, hogy ha a kihívók közti vita lezajlott, akkor tudnak Karácsonnyal megállapodni a kettős vita feltételeiről, „vagy nem”. Tarlós István olyan tévévitát tud elképzelni, ahol egymást kérdeznék Karácsonnyal, hogy ne lehessen előre „betanult” dolgokat mondani.