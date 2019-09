Exkluzív tartalmakkal készül a hétvégére a TV2 Csoport

Extra

Lokál ,

Szeptember 8-án a Sztárban Sztár leszek! második előválogatójának kihagyhatatlan izgalmai után ismét rendhagyó kínálattal színesíti a vasárnap estét a TV2. A népszerű showműsor után újabb különkiadással érkezik az Ázsia Expressz, valamint egy országos tv premierrel jön a Személyiségtolvaj című mozifilm.

Szeptember 8-án 18:45-kor újabb jelentkezőknek szurkolhatnak a nézők a Sztárban Sztár leszek! második előválogatóján, ahol garantált lesz a nevetés, de drámai fordulatokban sem lesz hiány: a műsor két mestere Tóth Gabi és Horváth Tomi között feszült pillanatokat szül egy komoly ellentét.

Napról napra bonyolódnak az események az Ázsia Expressz 2 játékában, ahol nem mindennapi küzdelemben és helyszíneken vetik bele magukat a párosok az újabbnál újabb kihívásokba. Vasárnap este 20:40-től sosem látott extra részleteket láthatnak a rajongók. Ördög Nóri jóvoltából India érdekességei mellett egy kis heti visszatekintést is kaphatnak a nézők. Emellett azt is megmutatjuk, ami az adásból kimaradt: hogyan töltötte szabadidejét a második hét védett párosa, Gáspár Evelin és Gáspár Zsolti. A Különkiadás fordulópontjaként pedig szemtanúi lehetnek a nézők, ahogy a második hét kieső játékosai szembesülnek azzal a lehetőséggel, hogy egyikük folytathatja a játékot. És itt láthatják először azt is, hogyan reagált Hódi Pamela új párjára. Emellett szombat és vasárnap délután az Ázsia Expressz 2 ismétlésével is kikapcsolódhatnak a reality kedvelői.

21:35-kor Melissa McCarthy zárja az esti kikapcsolódást, hiszen országos tévépremierként debütál a Személyiségtolvaj című sikermozi. A vígjátékban Melissa a Jason Bateman által megformált Sandy személyiségét birtokolja, persze nem mindennapi módon. Ez a különös helyzet azonban megannyi bonyodalmat és szórakoztató pillanatot tartogat majd.

Szombaton is érdemes lesz nézni!

Szeptember 7-én 18:55-től ismét műsorra tűzi a TV2 a nagy sikerű Nagyfiúk 2 című mozifilmet, Adam Sandler főszereplésével. A szórakoztató családi mozi után, 21 órától pedig felidézhetik a nézők a Sztárban Sztár leszek! első előválogatójának legszínesebb pillanatait a Sztárban Sztár leszek! a javából című extra adásban, az eddigi legnagyobb tehetségekkel és a legviccesebb produkciókkal.

A TV2 Csoporthoz tartozó Spíler1 is exkluzív tartalommal készül a hétvégére. Suhajda Szilárd történelmet írt az Eseményhorizont csapatával. Július 25-én, első magyar állampolgárként, elérte Földünk második legmagasabb hegycsúcsát, a 8611 méteres K2-t. A Magyar K2 Expedícióról készült filmet, a kalandokkal teli út eddig nem látott részleteivel, szeptember 7-én 09:20-tól láthatják a nézők a Spíler1-en. Aki pedig lemaradt volna róla még aznap 12:55-től újra megnézheti. További ismétlés szeptember 8 és 13 között a Spíler1, és szeptember 9-én a Spíler2 műsorán.

