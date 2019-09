Farkas Bertalan: Szeretném megélni, hogy újra legyen magyar űrhajós

Extra

Pósa Lilla ,

Farkas Bertalan az ország első űrhajósa nemrég ünnepelte hetvenedik születésnapját. A Lokálnak többek között mesélt a legendás űrrepülésről, a jövő évi űrhajós kongresszusról, és arról hogy szerinte mikor élhet majd ember a Holdon.

2020 különleges év lesz a magyar űrrepülés történetében. Mivel készül?

Jövő májusban lesz negyven éve, hogy megjártam a világűrt. Magyarországon fogjuk megrendezni 2020-ban a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. kongresszusát. Megjelent a kormányhatározat, amely támogatja ezt az elképzelésemet. Ez egy világraszóló esemény lesz, körülbelül száz űrhajóst fogunk várni. Hamarosan megyek Houstonba, és ott fogom bejelenteni, hogy Magyarország vállalja a szervezést.

Hol tart most a magyar űrkutatás?

A kormány felismerte, hogy ha lemaradunk soha nem lehetünk a világ élvonalában. 2015-ben lehetőséget kaptunk és tagjaivá váltunk az Európai Űrügynökség nemzetközi szervezetének, és rajtuk keresztül nagyon sok projektben tudunk részt venni. Ennek köszönhetően többek között az űripari kutatásokban is szerepet vállalhatunk, és a világ legcsodálatosabb fejlődésének lehetünk mi magyarok is a részesei.

Volt különleges kívánsága a születésnapján?

Szeretném megélni, hogy ne csak én legyek az egyetlen magyar, aki kijutott az űrbe. Kezet fognék a másodikkal. Ehhez azonban olyan kutatási programot kell kialakítani, és felkészíteni a leendő űrhajósokat, ami miatt érdemes a világűrbe küldeni a kiválasztott hölgyet vagy férfit.



Önnek mik a legkedvesebb pillanatai az űrrepülésről?

Az összes! A mai napig élénken él bennem minden egyes perc! A start előtti öt perc, amikor az irányító központ elcsendesült, és rádöbbentem „mit művelek”. Aztán a súlytalanság pillanata, amikor nem tudtam biztosan, hogy az én karom lebeg-e mellettem. Az, amikor az űrállomásról próbáltam kiszúrni, hogy melyik sivatagot vagy hegyet látom a Földön. Felvittem néhány kollégám gyerekének ellenőrzőjét is, hogy ott aláírják a többiek, és később az iskolában elmondhassák a kicsik: „ez az űrből van”. Az én lányom akkor volt hároméves, neki vettem egy piros-fehér-zöld ruhácskába öltöztetett babát, felvittem magammal, és később a 18. születésnapján, átadtam neki. Érdekes volt, amikor a csillagképeket próbáltam kitalálni, hogy melyik-melyik, hiszen teljesen más szögből láttuk onnan, mint idelentről. A konzerv sült csirke, a pörkölt vagy a libamájpástétomom is finom volt. Még sportolni is tudtunk! Gumiszalaggal rögzítettük magunkat a futópadhoz, és súlytalanul is edzhettünk. A sikeres Földet érést pedig második születésnapként ünnepelem.

Melyik film az, ami Ön szerint hűen tükrözi az űrutazást?

A sajátom, amit a kollégákkal csináltunk odafenn. Azok a fotók és azok a filmek. Egyik hollywoodi produkció sem adja vissza ezeket.

Ha már filmek, hisz az űrlényekben?

Hiszem, hogy vannak mások is rajtunk kívül az univerzumban. Találkozni azonban én eggyel sem találkoztam, és az űrhajós kollégáim sem. Gondolom, ha vannak, akkor nem a tizenegyezer méter mély vízből fognak felbukkanni, ahogy néhány filmben, hanem fentről kell, hogy meglátogassanak minket. Sokan kérdezik, hogy szerintem kell-e űrhadsereg, de azt gondolom, még ráérünk azzal. Előbb a Holdon kellene megteremteni az űrhajósok számára az élet és munkafeltételeket.



Mikor élhet Ön szerint ember a Holdon?

Sajnos én azt már nem fogom megélni. Szerintem sok-sok év múlva már előfordulhat, de ahhoz még rengeteg kutatás szükséges, hogy például kivédjék a kozmikus sugárzást.

Van, ami hiányzik ebből a csodás életpályából?

Olykor-olykor, amikor este felnézek a Holdra, arra szoktam gondolni, hogy ugyan a világűrben voltam, de milyen jó lett volna a Holdra is eljutni. Sokan azt gondolják, hogy én ott voltam, de sajnos nem. Ezt néha sajnálom.

További cikkek: