Fidesz: Az ellenzék decemberben sem ment el az általa összehívott országgyűlési vitanapra

Belföld

MTI ,

Az ellenzék tavaly december 12-re is rendkívüli, “halasztást nem tűrő” parlamenti vitanapot kezdeményezett az éghajlatváltozásról, aztán képviselőik részt sem vettek rajta, ez is bizonyítja, hogy most is csak kampányülésről és hangulatkeltésről van szó – közölte a Fidesz-frakció pénteken az MTI-vel arra reagálva, hogy jövő szerdán tartja az Országgyűlés ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli ülését, amelyen határozatképesség esetén egy klímaügyi határozati javaslatot vitatnának meg.

A frakció értékelése szerint az ellenzék csak “botránykeltéssel” foglalkozik.

Kampány van, az ellenzék kampánycélokból akarja összehívni az Országgyűlést, amivel a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja nem ért egyet – írta a Fidesz-frakció.

