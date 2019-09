Folytassa, Tarlós!

Változatlanul őrzi előnyét Tarlós István főpolgármester – derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb fővárosi közvélemény-kutatásából. Tarlós István egy hónappal az október 13-i választások előtt 50 százalékkal vezet, Karácsony Gergely támogatottsága 42 százalék.



A főpolgármester-jelölti verseny állása



Tarlós István: 50%

Karácsony Gergely: 42%



Puzsér Róbert: 7%

Berki Krisztián: 1%

Mennyire elégedett Tarlós István munkájával?

Elégedett: 51%

Elégedetlen: 40%

Nincs főpolgármester-váltó hangulat

Nincs se kormányváltó, se polgármesterváltó hangulat az országban a felmérések alapján – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője hétfő reggel az M1 aktuális csatornán. – Budapesten nagy az esélye annak, hogy Tarlós István főpolgármester megnyeri a választást, és a huszonhárom kerület túlnyomó többségében is kormánypárti polgármester marad – értékelt Deák Dániel. Megjegyezte, még az ellenzéki szimpatizánsok jelentős része is elégedett Tarlós István főpolgármester munkájával, ugyanakkor Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelöltről még az ellenzéki szavazók többsége is azt tartja, hogy alkalmatlan a főváros vezetésére.