Folytatódik az ellenzéki cirkusz! Puzsér rátámadt Berkire

Az eddig is elképesztően abszurd ellenzéki cirkusz új fokozatba kapcsolt, a nemrég hivatalosan is főpolgármester-jelölté váló Berki Krisztiánra támadt rá a harsány megmondóember, Puzsér Róbert- számol be a Ripost.

A Csillag születik egykori ítésze azt követeli, hogy „kettőzött alapossággal” (!?) vizsgálják meg Berki ajánlásait, mert szerinte azokat csakis adatokkal való visszaéléssel szerezhette meg. Puzsér a matematika tudását is megcsillantotta, zavaros okfejtésbe kezdett; véleménye szerint az izomcelebnek nem volt elég kampányrendezvénye és ideje ahhoz, hogy összegyűjtse az aláírásokat – tudatja a Ripost.

