Gazdasági szempontból is egyre inkább egységes térré válik a Kárpát-medence

Míg korábban kulturális és oktatási szempontból lehetett egységes Kárpát-medencei térről beszélni, a gazdaságfejlesztési programoknak köszönhetően gazdasági szempontból is egyre inkább egységes térré válik ez a régió – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár szerdán Zentán, a vajdasági gazdasági mentorképző program megnyitóján.

Kiemelte, hogy a 2010-es kormányváltás radikális változásokat hozott a nemzetpolitikában, és 2014-től a szimbolikus tettek után paradigmaváltás következett, a nemzetpolitika hangsúlya szülőföldön történő boldogulás felé fordult. A gazdaságfejlesztési program elsőként a Vajdaságban indult meg, majd a többi környező ország magyarlakta területeire is kiterjedt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a program ugyan a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozik, de a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága számos módon segít a kivitelezésben.

A Kárpát-medencében alakuló egységes gazdasági tér kialakítása és megerősítése az itt élő magyarság közös feladata – húzta alá Potápi Árpád János. Kiemelte, hogy a gazdasági folyamatok kapcsolatban állnak egymással, hiszen a magyar vállalkozások több mint 90 százalékban magyar embereket foglalkoztatnak, a gazdasági kapcsolatokat a saját köreikből építik ki, és külföldi kapcsolataik főként magyarországi partnereket jelentenek. Ez nemcsak a magyar vállalkozóknak jó, hanem az adott országban élő, más nemzetiségű vállalkozóknak és az országnak is – szögezte le. Hozzáfűzte, hogy Magyarország akkor erős, ha mellette erősek a környező országok is. “Ezt az egységet, ezt az erőt kell képviselnünk, hiszen láthatjuk, hogy Európa porondján, illetve az Európai Unióban is csak úgy tudunk megszólalni, érvényesülni, ha ez a régió egyként lép fel, egymást erősítik az országok” – emelte ki.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke rámutatott, hogy a mentorképzés a vajdasági gazdaságfejlesztési program újabb eleme. A már befutott, tekintélyes nagyvállalkozókat összekapcsolják az induló kisvállalkozásokkal azzal a szándékkal, hogy a nagyok a saját tapasztalataikat, kapcsolati rendszerüket átadják a kicsiknek. Reményét fejezte ki, hogy a nagyvállalkozások is abban lesznek érdekeltek, hogy az általuk mentoráltak sikeressé váljanak.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a vajdasági magyar vállalkozóréteg országos viszonylatban is jelentőssé vált. Mint mondta: a vajdasági magyar közösségnek számos sikeres vállalkozója azt bizonyítja, hogy a gazdasági életben már a magyarság számarányán felüli a jelenlétük és ismertségük az országban. A cél az, hogy ezt még tovább erősítsék – húzta alá a politikus.

Juhász Bálint, a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programját kivitelező Prosperitati Alapítvány ügyvezetője kiemelte, hogy a mentorképző programot a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Prosperitati Alapítvánnyal, valamint a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületével együttműködve szervezi, a program megvalósításában pedig szakmai partnerként vesz részt a Design Terminal. Hozzátette, hogy a gazdaságfejlesztési program a közös sikerről szól, a mentorképzés pedig ezt jól egészíti ki. A mentorok közösségi felelősséget vállalnak, a kapott támogatást ilyen formában adják vissza – hangsúlyozta Juhász Bálint. A mentorképzést követően derül ki, hogy a mentorok hány mentorálttal tudnak majd dolgozni, utóbbiak jelentkezése még folyamatban van.

A programban mintegy harminc, a gazdaságfejlesztési program keretében sikerrel pályázó nagyvállalkozó vesz részt. A cél az, hogy a jövőben hatékonyabban tudják segíteni a vajdasági magyar mikro- és kisvállalkozókat a vállalkozásuk fejlesztésében a korábban megszerzett tudás átadásával. További cél egy olyan régiós hálózat kiépítése, amely hosszú távon hozzájárulhat a vajdasági magyar vállalkozók közötti üzleti kapcsolatok, illetve a vajdasági magyar gazdasági élet erősítéséhez.

Jónás László, a Design Terminal üzletfejlesztési vezetője a vajdasági mentorprogram kapcsán elmondta, hogy a külhoni vállalkozásokat fejlesztő, évek óta sikeresen működő programjukat egészíti ki az, hogy “most a helyi vállalkozókból mentorokat képeznek a Design Terminal nemzetközi mentorhálózatának legjobb szakemberei”. Hozzátette: “az új mentorok olyan sikeres vajdasági vállalkozók lesznek, akik vállalják, hogy üzleti tapasztalataikkal a helyi induló vállalkozásokat segítik”.

Jónás László rámutatott, hogy a Design Terminal hét országban szervez inkubációs programokat, ezért a program várhatóan a vajdasági üzleti tehetségek nemzetközi kapcsolatépítéshez is lendületet ad.

