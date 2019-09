Gulyás: Az állam és a kormány számára kulcsfontosságú a közszolgálati egyetem

Belföld

MTI ,

A mindenkori magyar kormány és az állam számára kulcsfontosságú intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), amelyen a közszolgálatba jelentkezők jelentős részét, köztük a katonákat és a rendőröket képzik – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az NKE tanévnyitóján.

Gulyás Gergely az intézményt érintő várható változtatásokról szólva azt mondta, szeretnék, ha a közigazgatási elit is innen kerülne ki, hogy a vezetőket, főosztályvezetőket, osztályvezetőket is innen tudják majd kiválasztani. Hozzátette: a következő évtől diplomáciai akadémia is elkezdi működését az NKE-n.

A miniszter sikeresnek nevezte a 2010 óta tartó folyamatot, amelynek során a különböző szétszóródott, a tág értelemben vett közigazgatási karokat összevonva létrehozták az egységes, közszolgálati egyetemet, az európai szinten is versenyképes campust.

Gulyás Gergely elmondta, az államtudományi és közigazgatási kar, valamint a nemzetközi és európai tanulmányok kar idén egyesült államtudományi és nemzetközi tanulmány kar néven.

A miniszter azt hangoztatta, hogy a 21. század magyar közigazgatási vezetőinek átfogó tudással kell rendelkezniük a nemzeti, európai, nemzetközi ügyekről egyaránt, ezért az oktatók szerepét kiemelt fontosságúnak nevezte.

Nem lehet sikeres a tanár, ha nem sikeres a hallgatója, és egy évtized múlva aligha lehet színvonalas magyar közigazgatás, ha nem sikeres a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – fűzte hozzá.

Kitért arra, hogy harminc éve, a rendszerváltoztatás után, “negyven év internacionalizmust hirdető diktatúrája után” kezdhették meg ismét működésüket a köz szolgálatára hivatott intézmények. Azóta az államnak lehetősége nyílt a nemzeti érdek érvényesítésére, a világban szétszóródott magyarság szolgálatára, és az NKE hallgatói most ennek a munkának, hivatásnak a részesei lehetnek – mondta a miniszter.

Gulyás Gergely szerint az NKE közösségének munkája az ország szempontjából is fontos. Közölte: a jó állam nem teremthető meg azok nélkül, akik elkötelezetten, bátran és hozzáértően állnak a szolgálat elé, ezért ők is számíthatnak a magyar állam, a kormány megbecsülésére, tiszteletére és a kiszámítható életpályára is.

Koltay András, az NKE rektora azt hangoztatta, hogy az egyetem idén új fejlődési pályára állt, és elindították a Tisza István-programot. Elmondta, képzéseiket és tudományos tevékenységüket magasabb szintre akarják emelni azért, hogy a modern, 21. századi magyar állam számára megfelelő legyen az utánpótlás a közigazgatás, a honvédelem és a rendvédelem területén.

A rektor szólt arról, hogy a közjó gyarapításának szándékával összefér az egyéni szabadság érdekeinek elismerése is, azt a végzettek az államigazgatás, a rendvédelem vagy a honvédelem területén fogják védelmezni és biztosítani honfitársaik számára.

“A nemzetet vezetni kell, és erre az elit hivatott. Az elit az erkölcs elitje, a tudásé, a feladat elitje” – idézte Teleki Pál néhai miniszterelnök szavait.

Koltay András azt hangoztatta, hogy az NKE értékrendjében elkötelezett a tudományosság szigorú mércéje, a független magyar államiság és az európai kulturális hagyományok mellett. Azt mondta, az egyetem azt akarja, hogy hallgatói megismerjék a világot, ugyanakkor azt is szeretnék, ha Magyarországon találnák meg boldogulásukat.

