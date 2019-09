Gyújtogatások, erőszak és agresszió a párizsi klímameneten

Az anarchista “black blocs” (Fekete blokk) csoportokhoz tartozó szélsőségesek incidenseket kezdeményeztek szombaton Párizsban az éghajlat védelmében rendezett felvonuláson, a rendőrség a tüntetőket elhatárolódásra kérte a rendbontóktól, miközben a város más pontjain olyan kormányellenes sárgamellényes tiltakozókat állítottak elő, akik tiltott helyszíneken próbáltak meg gyülekezni.

A mintegy ezer ultrabaloldali szélsőséges a Latin-negyedből indult több ezres klímamenet élére állt, és dobálni kezdte rendezvényt biztosító rendőröket, mielőtt egy bankfiókot támadtak meg, majd elektromos rollerekkel üzletek kirakatait törték be. A rendfenntartók könnygázzal oszlatták a többségében maszkot viselő nagyon fiatal randalírozókat, akik szemetesek is felgyújtottak.

“Erőszakos egyének rombolnak. Határolódjanak el a kockázatos csoportoktól!” írta szombat délután a Twitteren párizsi rendőrség.

Párizsban azért is feszült volt a hangulat, mert egyszerre több utcai megmozdulást is meghirdettek különböző csoportok.

A kormányellenes sárgamellényes tüntetők is utcára hívták az embereket be nem jelentetett felvonulásokra.

Hello Mainstream Media! Why aren’t you showing us these big Anti-Macron #YellowVests protests happening in #France today? #Paris People are suffocating on tear gas.#GiletsJaunes #Acte45#Yellowvests #France #Macron

pic.twitter.com/kH83PwhkqG

— The Alternative World (@TheAltWorld) September 21, 2019