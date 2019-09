Az évszázad filmjei között a Saul fia

Extra

MTI ,

Az évszázad legjobb filmjei közé sorolta Nemes-Jeles László Saul fia című Oscar-díjas filmjét a The Guardian brit napilap.

A százas listát Paul Thomas Anderson Vérző olaj című, 2007-ben bemutatott filmje vezeti. A Saul fia a 12. lett a The Guardian által felállított sorrendben. Nemes-Jeles László debütáló játékfilmje 2016-ban kapta meg a legjobb idegen nyelvű film Oscarját Hollywoodban. A Laokoon Filmgroup gyártásában, Röhrig Géza főszereplésével készült alkotást a kritikusok is a legfontosabb holokausztfilmek közé sorolták, többtucatnyi díjat, köztük a Golden Globe-ot is elnyerte.