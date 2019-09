Hatalmas eredmény! Magyar gimnazista kapott különdíjat az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Külföld

MTI ,

Zsigó Miklós, a nyíregyházi Krúdy Gimnázium idén végzett diákja különdíjban részesült a Szófiában megrendezett idei EU Fiatal Tudósok Versenyén.

Az Európa Unió által évente szervezett, legjelentősebb és legrangosabb tehetségkutató és -kiválasztó verseny döntőjére 40 országból 100 projekt érkezett. A megmérettetésen Zsigó Miklós Moly.net című projektje érdemelte ki a különdíjat, a fiatal tudós többek között egy hollandiai szakmai utazáson vehet részt – közölte a Magyar Innovációs Szövetség kedden az MTI-vel.

A legelterjedtebb gyümölcskultúra, az alma kártevői ellen feromoncsapdákkal lehet küzdeni. A Zsigó Miklós által kifejlesztett eszköz egy új kialakítású csapda, amelyben a fiatal tudós egy jó minőségű kamerát és egy megfelelő mikrokontrollert helyezett el. Ezek távirányítással képet készítenek arról, hogy éppen mi látható a csapdában, és hőmérő szenzorokkal hőmérsékletadatokat is gyűjtenek. A kihelyezett molycsapdák adatainak elemzésével képet lehet kapni a molyrajzás térbeli és időbeli lefolyásáról is. Egy ilyen elemzés segíti a tulajdonost a megfelelő mennyiségű feromon, ragasztóanyag, illetve permetszer vásárlásában. Az eszköz más csapdák és feromonok felhasználásával más rovarkártevők esetén is használható – írták a közleményben.

A nyertes fiatal pályázata – a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny leglátványosabb pályamunkáival együtt – szeptember 27-én megtekinthető lesz a Kutatók éjszakáján, az Ericsson Magyarország székhelyén

A több tízezer, 14-20 év közötti fiatalból kiválasztott döntős között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által megrendezett 2018/2019. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első helyezettje képviselhette: Zsigó Miklós mellett Vámosi Flórián Balázs és Pósa Péter (Csillagászati távcsövek automatizálása és távvezérlése) Kaposvárról, valamint Mészáros Botond (Magas dimenziójú rendszerek redukciója és vizualizációja) az erdélyi Szilágycsehből. A magyar delegációt Ivánka Gábor bírálóbizottsági tag vezette.

A 2019/2020. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt október közepén egy szakmai rendezvény keretében hirdetik meg – olvasható a tájékoztatóban.