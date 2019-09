Hátborzongató felvétel! Elefánt öklelte fel a kisteherautót – Videó!

Külföld

Mindennapos látványnak számít Indiában az elefántok közelsége, de olykor-olykor ezek a többnyire barátságos állatok is képesek megvadulni, termetükből adódóan pedig ilyenkor nagy pusztítást tudnak okozni. Így történt ez most is, egy indiai elefánt hatalmas fizikai erejéről tett tanúbizonyságot Nyugat-Bengáliában – számol be a DailyMail.

A hatalmas termetű állat egy közeli erdőből tévedt az útra, ahol a rémült emberek megpróbálták visszaterelni az elefántot a természetbe, de ekkor egy kisteherautó az út mentén annyira felzaklatta, hogy ormányával egyszerűen felborította azt.

A jármű sofőrje lélekjelenlétének és az elefántot terelő járókelőknek köszönhetően kisebb sérülésekkel megúszta a félelmetes esetet, az elefánt pedig, mint aki jól végezte dolgát egyszerűen továbbállt. Helyi tudósítások szerint a lakott területekre érve még nagyobb pusztítást és riadalmat okozott.

