Hétfőtől újabb három BKK-jegytípus vásárolható meg mobilapplikációval

A fővárosi közösségi közlekedési mobiljegy próbaalkalmazása keretében hétfőtől immár újabb három jegytípus – a 24 órás, a 72 órás jegy, valamint a Budapest-hetijegy is – megvásárolható mobiltelefonon – tájékoztatta Budapest főpolgármesteri hivatala hétfőn az MTI-t.

A közleményben azt írták: a fővárosi közlekedési mobiljegy a budapesti közösségi közlekedésben használható díjtermékek mobilapplikáción keresztül megvásárolható formája.

A mobiljegy bárhol, bármikor megváltható, akár néhány perccel a járat indulása előtt. Mobiljegyet első lépésként a 100E reptéri járatra lehetett váltani júniustól.

A pilot időszak az előzetes terveknek megfelelően folytatódik, ezért hétfőtől három új termék is megjelenik a rendszerben: a Budapest 24 órás, a 72 órás jegy, valamint a Budapest-hetijegy. Ezek eléréséhez az applikáció frissítése szükséges – hívták fel a figyelmet arra is kitérve, hogy a közeljövőben további bérletek is megvásárolhatóvá válnak a mobilapplikációval.

Az előzményekről a hivatal felidézte: a fővárosi mobiljegyről szóló megállapodást április 10-én írta alá Pintér Sándor belügyminiszter és Tarlós István főpolgármester.

Bevezetését a Fővárosi Integrált Viteldíjbeszedési Elektronikus Rendszer részeként, annak első fázisaként, a BKK-val együttműködve a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. valósítja meg a szolgáltatáshoz kapcsolódó viszonteladók applikációja segítségével.