Így pumpál Soros György dollármilliókat az illegális migrációba

Soros György amerikai tőzsdespekuláns milliókat adományozott olyan csoportoknak, amelyek támogatják az Egyesült Államokba irányuló tömeges migrációt és bíróságon harcolnak Donald Trump amerikai elnök bevándorlási programja ellen, állítja új könyvében Michelle Malkin amerikai írónő. A pénzt a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül osztják szét –számol be a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A szerző Nyílt Határok Rt.: Ki finanszírozza Amerika pusztítását?(Open Borders Inc.: Who’s Funding America’s Destruction?) című könyvében leírta, hogy mekkora összeget adományoz Soros azoknak a tömeges migrációt támogató szervezeteknek, akik Trump bevándorlás elleni erőfeszítéseit a bíróságon támadják meg – adta hírül aThe Daily Caller amerikai hírportál.

Soros, az általa alapított nemzetközi jótékonysági szervezet, a Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundations – OSF) segítségével az évek során számos bevándorlást támogató szervezetnek adományozott dollármilliókat. Ilyen szervezetek az Amerikai Állampolgári Jogi Unió (American Civil Liberties Union – ACLU), az Alkotmányos Jogok Központja (Center for Constitutional Rights), a Nemzeti Bevándorlás Ügyvédi Központ (National Immigration Law Center), a Törvényszéki Polgári Jogok Ügyvédi Bizottsága (Lawyers Committee for Civil Rights Under Law) és számos másik. Az ACLU például szinte minden alkalommal feljelentést tesz a Trump-kormány ellen, amikor olyan új programot vagy politikai változtatást jelentenek be, melynek célja a migránsválság felszámolása – írja a V4NA.

Kedden megjelenő könyvében az író felfedi azoknak a lobbicsoportoknak, vállalkozásoknak, jótékonysági szervezeteknek és magánszemélyeknek a kilétét, akik több tízmilliárd dollárral támogatták az Egyesült Államokba irányuló tömeges illegális bevándorlást – tudatja a portál.

