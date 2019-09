Így vágott vissza Berki Krisztián az őt támadó Vágó Istvánnak – Videó!

View this post on Instagram

Vágó úr, legyen ön is milliomos a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatásával🤓 Örülök, hogy egymásra találtak😎 Berki Krisztián Főpolgármester jelölt #vagoistvankerdeserevalaszolva #bb #berkibudapestert #fopolgarmesterleszek