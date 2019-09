Ilyen volt Orbán Viktor látogatása Rómában – Videó!

Belföld

Lokál ,

Mint arról korábban a Lokál is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a jobboldali Olasz Testvérek párttalálkozóján, szombaton Rómában mondott beszédet.

Itt arról beszélt, hogy Magyarország milyen állam is valójában, majd segítséget ajánlott a miniszterelnök Olaszországnak is a migrációs válságra célozva. Az eseményről korábban készült egy fotósorozat is, valamint egy videó arról, hogy miképp ünneplik a magyar miniszterelnököt Rómában.

Most Orbán Viktor közösségi oldalára felkerült egy újabb felvétel, ami római látogatását hivatott összefoglalni. A videó elején római életképek láthatóak, miközben az Avanti, ragazzi dal szól.

“Az a modell, amit 2010-ben kezdtünk felépíteni: működik és sikeres.” Orbán Viktor azt mondta, hogy ennek a modellnek van egy alapja, egy fundamentuma, és három alappillére. A fundamentuma egy 2011-ben elfogadott új keresztény alkotmány.

Három alappillére pedig:

Az első a család, amelyet védeni kell, és amely világosan csak egy férfi és egy nő szövetsége lehet.

A második pillére ennek a politikának: az maga a nemzet.

A harmadik pillér a keresztény szabadság.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az olyan gondolkodásúak, mint mi Magyarországon és itt Olaszországban, kisebbségben vagyunk az európai politikai elitben, de többségben a nép és az emberek között.

További cikkek: