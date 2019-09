Ilyen volt Will Smith két napja Budapesten! – fotók!

Belföld

P. L. ,

Will Smith beleszeretett Budapestbe, elmondta, valósággal magával ragadta őt a város hangulata, örült, hogy velünk ünnepelhette 51. születésnapját és néhány újságíró előtt azt is elmondta mit gondol, miben rejlik a sármja. Ráadásul néhány kulisszatitok is kiderült a hamarosan mozikba kerülő Gemini Man című filmről.

Will Smith múlt héten kedden érkezett Budapestre, hogy Ang Lee filmrendező és Jerry Bruckheimer producer oldalán népszerűsítse az október 10-től a mozikban is látható Gemini Man című filmjét. Az éppen születésnapját ünneplő Will, rengeteg programon vett részt, ezeknek nagy részére a Lokál is elkísérhette.

Szerda:

A világsztár a múlt szerdát állítólag a Széchenyi fürdőben kezdte, később a budai várral a háta mögött jelentkezett be a Good Morning America adásába. – Csodálatos itt lenni, az időjárás fantasztikus, mögöttem a budai vár látható. Küldtem nektek budapesti rétest, hogy megkóstoljátok – mondta élő adásban a színész.

Kora délután Will Smith és a Gemini Man alkotói a budai várnál köszöntötték a rajongókat a vörös szőnyegen. Itt a világsztár hatalmas mosollyal szelfizett a sikítozó tömeggel, mikor pedig egy lány elkezdte énekelni neki a „Boldog születésnapot!” kezdetű dalt, mókásan “meghatódott”.

Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith Ang Lee (Fotó: Máté Krisztián)

Este az Arena pláza mozitermeibe is ellátogatott, ahol beköszönt a premier előtti sajtóvetítésre. – Imádom ezt a várost, gyönyörű! Szeretek itt lenni! Lehet, hogy keresek még néhány illegálisan megmászható hidat, hogy újra bekerüljek a hírekbe – mondta nevetve az újságíróknak.

A Villámlátogatás után Will a Szent István térre sietett, ahol születésnapi koncertet adott a bazilika előtt. – Szeretlek, Budapest! Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, melengeti a szívemet, hogy itt vagytok. Ma van az 51. születésnapom, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy veletek ünnepelhetek! – mondta a sztár, akihez felesége, Jada Pinkett Smith is felment a színpadra, és megcsókolta, miután ő is boldog születésnapot kívánt férjének.

Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián) Will Smith (Fotó: Máté Krisztián)

Csütörtök:

Will Smith, Ang Lee, a Gemini Man rendezője és Jerry Bruckheimer, a film producere szűkkörű sajtótájékoztatót tartottak, ahol több kulisszatitkot is megtudhattunk.



Megváltoztatták a forgatókönyvet Budapest miatt

– Budapestet és a magyar filmesek egy részét már régóta ismerem. Remek szakemberek vannak köztük. Ang azt mondta jöjjünk ide, adjuk el a várost Párizsnak, ott ugyanis túl drága a forgatás. De aztán körbenéztünk és láttuk mennyire gyönyörű hidak vannak, a vár elképesztő, minden olyan gyönyörű, szóval maradtunk. Azt hiszem a film pedig tökéletes “kirakata” lehet annak a rengeteg látnivalónak, ami Budapesten van – mondta Jerry Bruckheimer, producer. Azt már egy nappal korábban, Ang Lee a rendező mesélte el a sajtónak, hogy Budapest kedvéért a forgatókönyvet is megváltoztatták. – Először tényleg azt szerettük volna, ha a film egy része Párizsban játszódik. De miután három órát töltöttünk Budapesten, úgy döntöttünk, elfelejtjük Párizst, és megváltoztattuk a forgatókönyvet.

Will Smith a Lokálnak elmondta beleszeretett a városba

– Tavaly megmásztam a Lánchidat, ez meghatározó élmény marad örökre, nem mellesleg óriásit ment a neten – nevetett Will. – Komolyra fordítva a szót ez a város egy titkos kis ékszer! Gyönyörű és erőt sugárzó! Csodálatos egyvelege annak az ezer évnek, amin átment és a modern kor szellemének, ami ma lüktet benne. (…) Tavaly voltam itt először, amikor a Gemini Mant forgattuk, de azóta már háromszor jártam itt és beleszerettem.



Nem fél a digitális énjétől

Will Smith filmbéli klónját, Juniort egy az egyben digitális technikával keltették életre. Az ebből fakadó lehetőségek azonban nem riasztják meg a színészt, inkább ámulatba ejti. – Most van egy 23 éves digitális változat belőlem, ami végtelen lehetőségek tárházát nyitotta meg. Akár egy Will Smith és Marlon Brando film is születhet, a művészeti lehetőségeknek tényleg nincsenek ma már határai – mondta csillogó szemmel.



A füleimben van a sármom

Ang Lee szerint a legnagyobb kihívás a Gemini Man készítése kapcsán az volt, hogy megteremtsék, életre keltsék és valóságossá formálják Juniort, Will Smith digitális, 23 éves klónját. – Meg kellett találni, hogy mi teszi Willt azzá, aki, rá kellett jönni, miben rejlik a sármja – mondta Ang Lee, mire Will azonnal bedobta a választ: A füleim!

Túlzás volt a bungee jumping

Újságírói kérdésre Will Smith elmondta, hogy ha találkozhatna fiatalkori énjével, inkább tanácsot kérne tőle, mintsem kioktatná. – A fiatal énem naív volt, de ezt különleges erőként használta. A tudatlanságnak és a tapasztalatlanságnak is van szerintem ereje. Amikor 23 voltam, fogalmam sem volt, mihez kezdjek, csak nagyot álmodtam, de nem tudtam hogyan fogom megvalósítani. Ez a naivitás pedig vakmerővé tett, ami miatt meg mertem lépni dolgokat. Az elmúlt időben sokszor megpróbálok visszanyúlni ahhoz a szabadsághoz, ahhoz a vadsághoz ami a fiatalabb énemben megvolt. Tavaly, az ötvenedik születésnapomon például egy helikopterről bungee jumpingoltam a Grand Canyon fölött. Na jó, ezzel talán egy kicsit túllőttem a célon – nevetett. – De kitörni a keretek közül, és megragadni a lehetőségeket ez talán a legfontosabb, amire mindig is emlékeztetni kell magunkat.

Különleges ajándék

Egy norvég művész több mint 1800 Rubik-kocka elemből alkotta meg a Gemini Man plakátját. Will gyermeki örömmel rohant az ajándékához, amit azonnal megtapogatott és örömmel fotózkodott a különlegességgel. Ugyan sokan nem tudják, de a színész óriási Rubik-kocka rajongó, évekkel ezelőtt rekord sebességgel, ötvenöt másodperc alatt rakta ki, ma már biztos még gyorsabban sikerülne neki.

Különleges ajándék Fotó: Máté Krisztián Will előszeretettel fotózkodott a képpel Fotó: Máté Krisztián

Reméli, még visszajön

Will Smith már háromszor járt Budapesten és a sajtótájékoztatón is elmondta, reméli lesz még alkalma visszajönni. Mi minden esetre, várjuk szeretettel!